Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos

A Brigada Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente na tarde de segunda-feira, 12 de outubro, em Três Passos. A ação foi realizada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma motocicleta, porções de crack e cocaína, uma balança de precisão, aparelhos celulares, câmeras de monitoramento e outros materiais. A quantidade de drogas e os demais itens apreendidos não foram detalhados nas informações divulgadas.

Na consulta ao sistema informatizado, os policiais constataram que um dos homens estava com mandado de prisão em aberto.

Os dois homens presos e o adolescente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

A ação integra a Operação Cerco Fechado, desenvolvida pela Brigada Militar para intensificar o policiamento e combater a criminalidade na região.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

Foto: Brigada Militar/Divulgação