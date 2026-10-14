Brigada Militar prende mulher por porte ilegal de munições em Santo Augusto

A Brigada Militar prendeu uma mulher por porte ilegal de munições na madrugada de sábado, 10 de outubro, em Santo Augusto. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado.

Durante a ação, os policiais apreenderam oito munições de calibre .38 e uma faca artesanal com bainha. A mulher foi detida e encaminhada, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia de Santo Augusto para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

A Operação Cerco Fechado integra as ações de policiamento ostensivo realizadas pela Brigada Militar para combater a criminalidade na região. A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.