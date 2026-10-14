WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Portela FM
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Sicredi
APPATA
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Vento Sul
Região Celeiro

Brigada Militar prende mulher por porte ilegal de munições em Santo Augusto

Abordagem ocorreu durante a Operação Cerco Fechado; policiais apreenderam oito munições calibre .38 e uma faca artesanal

14/10/2026 09h26
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Efetivo do 7º BPM
Fotos: Divulgação/Efetivo do 7º BPM

A Brigada Militar prendeu uma mulher por porte ilegal de munições na madrugada de sábado, 10 de outubro, em Santo Augusto. A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado.

Durante a ação, os policiais apreenderam oito munições de calibre .38 e uma faca artesanal com bainha. A mulher foi detida e encaminhada, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia de Santo Augusto para o registro da ocorrência e os procedimentos legais.

A Operação Cerco Fechado integra as ações de policiamento ostensivo realizadas pela Brigada Militar para combater a criminalidade na região. A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Anvisa aprova novo medicamento para tratar lúpus
A iniciativa é da presidente da comissão, senadora Damares Alves - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH debate políticas públicas voltadas à proteção de meninas nesta quinta
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM. Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h15
20°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

3.71 km/h

Vento

94%

Umidade

Fitness
Portela FM
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Folha Popular
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Sicoob
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Sala
Vento Sul
Mercado do povo
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Unimed
Sala
Últimas notícias
Há 20 minutos Anvisa aprova novo medicamento para tratar lúpus
Há 20 minutos CDH debate políticas públicas voltadas à proteção de meninas nesta quinta
Há 1 hora Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende mulher por porte ilegal de munições em Santo Augusto
Sicoob
Tarzan
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Vento Sul
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mercado do povo
Sala
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 7 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Vento Sul
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Portela FM
Sicredi
Portela FM
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
APPATA
Unimed
Sala
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Vento Sul
Sicredi
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados