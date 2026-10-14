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Suspeito de homicídio em Santo Augusto é preso preventivamente

Homem é investigado pela morte de Robson Oliveira dos Santos, de 29 anos, ocorrida na madrugada de 10 de outubro

14/10/2026 09h18
Por: Júlio Santos
Imagem: PC
Imagem: PC

O suspeito de matar Robson Oliveira dos Santos, de 29 anos, foi preso preventivamente na tarde de terça-feira, 13 de outubro, em Santo Augusto. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar e de outras forças de segurança, após representação da autoridade policial e expedição de mandado pelo Poder Judiciário. 

O homicídio ocorreu na madrugada de sábado, 10 de outubro, em um bar localizado na Avenida Central, em Santo Augusto. Natural de Redentora, Robson residia no município e foi atingido por disparos de arma de fogo. Conforme as informações divulgadas na ocasião, o autor fugiu após o crime. 

Após a prisão, o suspeito deverá ser encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e verificar se houve participação de outras pessoas. 

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil e de veículos de comunicação da região.

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