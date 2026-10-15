Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (15)

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Minas Gerais e Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15).

Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro faz live em seu canal no YouTube às 18h e, a partir das 19h, participa do Bloquinho do 22, em Capelinha, Minas Gerais, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

À noite, após o Jornal Nacional , o candidato à reeleição participa de sabatina da TV Globo, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.