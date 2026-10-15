Suspeito de homicídio em Coronel Bicaco é preso temporariamente

A Polícia Civil prendeu temporariamente, no final da tarde de quarta-feira, 14 de outubro, o suspeito de envolvimento no homicídio de Anderson Oliveira de Deus, em Coronel Bicaco. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município, após representação da autoridade policial e expedição de mandado pelo Poder Judiciário. A Brigada Militar também prestou apoio à operação.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

Anderson Oliveira de Deus, de 33 anos, era morador do bairro Irapuá, em Miraguaí. Ele foi encontrado morto na manhã de 13 de setembro, dentro de um Chevrolet Celta incendiado na Rua Bolívar Germani, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Coronel Bicaco. O veículo estava completamente destruído pelo fogo quando a Brigada Militar chegou ao local.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. A prisão temporária faz parte do andamento das investigações sobre a morte de Anderson.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil