WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Unimed
Niederle
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Fitness
Economia

União quitou R$ 244 milhões para estados e municípios em setembro

Gasto com garantias aos entes federativos foi divulgado pelo Tesouro

15/10/2026 15h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal pagou, em setembro, R$ 244,01 milhões em dívidas de estados e municípios que estavam inadimplentes. Os dados de garantias honradas e de recuperação de contragarantias estão no Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em operações de crédito e Recuperação de Contragarantias (RMGH) , divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (15).

Do total pago no mês, a maior parcela foi de dívidas do Rio Grande do Sul, que somaram R$ 237,71 milhões ; houve também R$ 6,24 milhões para o Rio Grande do Norte e R$ 64,89 mil para o município de Santanópolis (BA).

No acumulado do ano, as dívidas honradas pela União somam R$ 3,38 bilhões. Desde 2016, a União realizou pagamentos que somam R$ 89,90 bilhões para honrar garantias em operações de crédito de estados e municípios.

A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o governo federal realiza os pagamentos com a condição de que estados e municípios ofereçam contragarantias em valor igual ou superior .

Assim, caso estados ou municípios deixem de pagar prestações de contratos garantidos, caberá à União, além de honrar as dívidas, executar as contragarantias oferecidas para recuperar o crédito. Além do valor original devido, são cobrados do devedor juros de mora, multas e outros encargos previstos nos contratos de empréstimo.

O Tesouro Nacional destaca ainda que, caso estados e municípios não paguem os compromissos ou atrasem o pagamento, ficam impedidos de obter garantia da União para novos contratos de financiamento por até 12 meses.

Já os estados com Regime de Recuperação Fiscal (RRF) em vigor poderão contratar novas operações de crédito com garantia da União. Entretanto, a União fica impedida de aplicar as contragarantias para aqueles que obtiveram liminares judiciais.

Recuperação

O relatório mostra que, desde 2016, a União recuperou R$ 6,06 bilhões dos entes subnacionais. Em setembro, foram recuperados R$ 6,64 milhões.

“O principal fator que explica esse baixo volume de valores recuperados é que grande parte das garantias honradas, aproximadamente R$ 80,09 bilhões, são de estados que participam ou participaram do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e, por essa razão, têm o benefício de suspensão temporária da execução da contragarantia", informou o Tesouro

Além disso, há R$ 528,05 milhões que não podem ser recuperados pela União em razão de decisões judiciais.

O relatório mostra ainda que há R$ 1,9 bilhão utilizados pelos estados de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco e Piauí como compensação por perdas na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2022.

A Lei Complementar 201/2023 prevê o socorro para estados, municípios e Distrito Federal, para compensar as perdas decorrentes da redução de suas arrecadações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Fim da escala 6x1 traz esperança de mais tempo para família e saúde
© Marcello Casal JrAgência Brasil Lote complementar do abono salarial começa a ser pago nesta quinta
© Rovena Rosa/Agência Brasil Vendas no comércio varejista têm variação de 0,1% em agosto
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 18° - Mínima: 13°
20°

Sensação

10.22 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicoob
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Meganet
Portela FM
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Vento Sul
Sicoob
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha registra dois casos de violência contra mulheres até setembro
Tenente Portela - RS
Tenente Portela promove dois dias de diversão para celebrar o Dia das Crianças
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Vento Sul
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Últimas notícias
Há 30 minutos União quitou R$ 244 milhões para estados e municípios em setembro
Há 1 hora Comissão mista aprova MP que exige exame para exercício da medicina
Há 1 hora Docentes usam inteligência artificial para inovar e engajar alunos
Há 3 horas Debatedores alertam para diferentes formas de violência contra meninas
Há 3 horas Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Vento Sul
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicredi
Portela FM
Mais lidas
1
Há 5 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 4 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 7 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
4
Há 7 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 6 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
Sicredi
Portela FM
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Vento Sul
Portela FM
Sicoob
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Vento Sul
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados