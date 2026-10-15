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Senado Federal

Izalci homenageia professores e defende valorização da categoria

O senador Izalci Lucas (PL-DF) homenageou nesta quinta-feira (15) os docentes pelo Dia do Professor. Durante pronunciamento em Plenário, ele parabe...

15/10/2026 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF) homenageou nesta quinta-feira (15) os docentes pelo Dia do Professor. Durante pronunciamento em Plenário, ele parabenizou a categoria e defendeu melhores condições de trabalho, formação profissional e a valorização da carreira. O parlamentar ressaltou que a qualidade da educação depende diretamente das condições oferecidas aos profissionais que atuam nas salas de aula.

Izalci, que também é professor, afirmou que a educação teve papel decisivo em sua trajetória pessoal e profissional. Ele enfatizou que o trabalho dos educadores vai além do conteúdo curricular; ajuda os alunos a desenvolver suas capacidades e identificar possibilidades.

— Quem é professor sabe que ensinar não é simplesmente cumprir uma grade curricular; é olhar para um aluno e enxergar nele um potencial que, muitas vezes, nem o próprio estudante consegue enxergar — salientou.

O senador também destacou que investimentos em infraestrutura, modernização do ensino e ampliação de vagas precisam ser acompanhados por políticas de valorização dos profissionais da educação.

— Valorizar a educação é necessariamente valorizar quem educa, é garantir condições de trabalho, formação, respeito, reconhecimento e uma carreira digna para aqueles que assumiram a missão de ensinar — declarou.

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