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Cleitinho defende incentivos a empresas com redução da jornada

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e afirmou qu...

15/10/2026 18h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (15), defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e afirmou que a mudança amplia o tempo de descanso dos trabalhadores.

O parlamentar destacou ter votado a favor da proposta de emenda à Constituição ( PEC 221/2019 ), que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, e estabelece dois dias de repouso por semana.

Para Cleitinho, a discussão sobre a jornada deve considerar tanto as condições enfrentadas pelos trabalhadores quanto os efeitos para os empregadores. O senador defendeu redução de impostos para empresas que adotarem a escala 5x2 e corte de despesas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.

— Cabe a nós também olhar pelo empresário, olhar para o trabalhador; ao governo, cortar na própria carne. O Legislativo e o Judiciário têm que cortar na própria carne também. Quem manda neste país e quem desenvolve este país é o empresário e o trabalhador — disse, ressaltando que foi por isso que votou com orgulho pelo fim da escala 6x1.

O parlamentar também criticou a diferença entre os benefícios disponíveis a integrantes do poder público e as condições enfrentadas por trabalhadores de baixa renda, especialmente aqueles que dependem do transporte coletivo e cumprem jornadas de seis dias de trabalho para um de descanso.

— O Congresso Nacional sempre foi fonte de despesa. Enquanto um trabalhador tem que pegar um ônibus lotado, ganhando R$ 1,6 mil, o deputado, o senador têm direito a carro oficial, inclusive com motorista. A comparação é muito simples. Fonte de riqueza é o trabalhador e o empresário — declarou.

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