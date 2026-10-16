WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Niederle
Tarzan
Portela FM
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Política

Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado

Medida busca evitar debate de emendas divergentes sobre proposta

16/10/2026 00h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) retirou de pauta nesta quinta-feira (15) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

O texto, que passou pela Câmara dos Deputados, ganhou celeridade no Senado após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem alterações, e está pronto para ser votado em plenário em dois turnos sem necessidade de sessões deliberativas prévias, já que teve um calendário especial de tramitação acolhido pelos parlamentares, em votação simbólica na noite de quarta-feira (14).

Alcolumbre explicou que a votação foi adiada para evitar uma "discussão açodada" da matéria e também para que os senadores possam chegar a um acordo sobre as emendas apresentadas à proposta.

"A minha decisão é tirar da pauta de votação de hoje, atendendo àqueles que acharam que botei [a votação do requerimento de calendário especial] no meio da comemoração [da aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1] para não haver pedido de verificação", afirmou.

A decisão, segundo ele, evita divergências sobre emendas apresentadas à PEC que não têm consenso entre os senadores. Entre as cinco emendas propostas, estão duas que tratam da redução da maioridade penal.

Propostas

A emenda 84, apresentada pelo senador Rogerio Marinho (PL-RN), propõe reduzir a idade de responsabilização penal para 16 anos como regra geral e para 14 anos nos casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.

Já a emenda 87, do senador Camilo Santana (PT-CE), mantém a regra geral de 18 anos, mas reduz a maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos.

A iniciativa do parlamentar petista também não tem amplo apoio na base do governo. A redução da maioridade penal é um tema controverso entre organizações da sociedade civil de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Ainda segundo o presidente do Senado, a retirada de pauta não foi para atender pedido do governo.

PEC

De autoria do Poder Executivo, a PEC da Segurança estabelece penas mais duras e regimes de prisão mais restritos para chefes de facções e milícias e cria um novo pacto federativo entre União, estados e municípios para o enfrentamento ao crime no Brasil.

Essa proposta foi uma das prioridades do atual governo para a área da segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu criar o Ministério da Segurança Pública após aprovação da PEC.

O texto base da proposta foi aprovado no início de setembro , ficando pendente a análise de três destaques que seriam votados hoje com sugestões de mudanças.

O que muda

Entre outras medidas, a PEC propõe a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), alterando o Artigo 144 da Carta Magna, que trata da segurança pública.

A proposta inclui que a segurança deve ser exercida “em regime de cooperação federativa” e “por meio da atuação integrada e descentralizada” das diferentes instituições que trabalham com o tema.

“Art. 144-A. Os órgãos de segurança pública articular-se-ão em regime de cooperação federativa, por meio do Sistema Único de Segurança Pública, destinado a assegurar a eficiência da prevenção, da persecução e da execução penal”, define o texto.

Facções e milícias

A PEC estabelece penas mais duras e regimes especiais de prisão para os chefes de facções e milícias, como prisão em unidades de segurança máxima e restrição ou vedação à progressão de penas.

Também são previstas medidas patrimoniais contra o produto do crime, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas e a proteção a denunciantes e seus familiares.

Outra novidade da PEC é a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, submetidas ao controle externo do Ministério Público, com a atribuição de realizar policiamento ostensivo e comunitário no âmbito das cidades onde atuarão.

A PEC ainda amplia atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prevê a criação de polícias municipais e aumenta a vinculação do orçamento público para a segurança pública.

Fundos de financiamento

Segundo a PEC, 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) serão repassados pela União para os estados e municípios, excluídas despesas de custeio e investimento da polícia penitenciária nacional do Funpen.

“As regras de financiamento fortalecem o FNSP e o Funpen, criam vinculações e blindagens orçamentárias e garantem repasses obrigatórios. Essas medidas aumentam a previsibilidade financeira, garantindo a perenidade das ações policiais”, escreveu o relator.

O texto ainda prevê que 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, sejam destinados aos fundos da segurança, "reforçando o financiamento contínuo das políticas nacionais de segurança pública e execução penal".

A proposta prevê também a criação do Sistema de Políticas Penais, responsável pelo sistema prisional brasileiro, e autoriza União, estados e municípios a atuarem conjuntamente na legislação sobre segurança pública, organização de polícias, guardas municipais e sistema socioeducativo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil. Alcolumbre vai promulgar fim da escala 6x1 nesta sexta
© Lula Marques/Agência Brasil. Senado aprova aumento de limite e perdão de dívida para MEIs
© Tomaz Silva/Agência Brasil TRE-RJ decide pedir apoio de tropas federais para o segundo turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
15°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 13°
15°

Sensação

5.83 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Fitness
Folha Popular
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Sala
Sicredi
Meganet
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Recapeamento avança no centro de Tenente Portela e praças passarão por reformas
Tenente Portela - RS
Corsan/Aegea relata 18 interrupções no abastecimento de água em Tenente Portela em 12 meses
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Últimas notícias
Há 18 minutos Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado
Há 18 minutos Fluminense vence Flamengo e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina
Há 18 minutos Congresso aprova exame obrigatório para exercício da medicina
Há 3 horas Estaleiro no RS começa a construir navios encomendados pela Transpetro
Há 3 horas TSE determina isonomia após IA da Meta barrar imagens de Lula
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Vento Sul
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Sala
APPATA
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 6 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 5 dias PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Meganet
Unimed
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Meganet
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados