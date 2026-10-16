WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Meganet
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Niederle
Portela FM
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicoob
Política

Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos

Em sabatina, ele propôs ajuste fiscal sem cortes para os mais pobres

16/10/2026 00h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Candidato à reeleição, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de sabatina no Jornal Nacional (TV Globo) nesta quinta-feira (15) e defendeu a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos.

Lula disse ser favorável à discussão sobre o assunto no Congresso Nacional após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

“Meu pensamento, enquanto cidadão, eu sou a favor de reduzir a maioridade penal para todo e qualquer crime hediondo. Mas a PEC não estava discutindo isso. Eu sou favorável a reduzir para 16 anos, mas não nessa PEC. Aprova a PEC e aí discute isso”, afirmou o candidato, em resposta à jornalista Renata Lo Prete.

O texto da PEC, que passou pela Câmara dos Deputados, ganhou celeridade no Senado após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem alterações, e está pronto para ser votado em plenário em dois turnos. Não há, no entanto, previsão para que isso ocorra. A oposição tenta incluir uma emenda reduzindo para 14 anos a maioridade penal para crimes hediondos.

Segurança pública

Lula defendeu a aprovação da PEC para garantir a participação da União na segurança dos estados. Segundo o candidato à reeleição, os estados “não tiveram competência” para entregar segurança ao cidadão.

Ele afirmou que, após a aprovação da PEC, poderá criar o Ministério da Segurança Pública, definir o papel das polícias e evitar a ação dos bandidos de dentro da cadeia.

“Precisamos asfixiar o crime organizado para libertar os territórios dos bandidos em todo o país”.

Economia

Perguntado sobre a dívida pública, dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, Lula defendeu o crescimento do país através do investimento na renda dos mais pobres.

“Eu tenho uma tese: muito dinheiro na mão de poucos, é pobreza, e pouco na mão de muitos, é riqueza. O que faz a economia do Brasil crescer é a microeconomia, é fazer o dinheiro rodar na mão do povo, disse.

Lula afirmou ainda que neste último governo o Brasil passou de 12ª economia do mundo para a décima, investindo em políticas para população mais humilde.

“Toda vez que alguém quer resolver o problema fiscal, o povo pobre paga. E eu não quero que o povo pobre pague. A forma de fazer crescer a economia não é cortar do pobre”.

Ele ainda defendeu o reajuste em 15% no Bolsa Família . Segundo ele, o reajuste não foi feito antes porque ele não sabia do problema.

“Eu fiquei sabendo que não tinha sido aumentado. E tomei a decisão de aumentar o valor para as pessoas porque tinha espaço fiscal”.

O candidato do PT também lembrou da aprovação do fim da jornada 6x1 de trabalho , ocorrida ontem (14) no Senado, em uma pauta defendida pelo seu governo.

Mencionou a medida do governo anunciada esta semana para perdoar dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs) , entre outras providências, e prometeu tarifa zero no transporte público nos fins de semana.

EUA e Tarifaço

Questionado sobre as perdas econômicas com o tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos, Lula afirmou que o Brasil tem se saído bem na procura por outros mercados para compensar a redução no comércio com o país norte americano.

“O que me deixa tranquilo é que embora tenhamos tido queda de 9% na relação com os Estados Unidos, crescemos 20% com a China, 15% com a indonésia, 16% com a Alemanha. E batemos recordes de superávit comercial”, disse Lula.

Ele afirmou ainda que prefere negociar uma solução com o governo de Donald Trump, mas aplicar o princípio da reciprocidade não está descartado.

“Quem deve estar preocupado conosco são os Estados Unidos. Eu não quero aplicar a Lei da Reciprocidade, mas se tiver que fazer nós vamos. Eles têm mais a perder que a gente”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil. Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado
© Lula Marques/Agência Brasil. Alcolumbre vai promulgar fim da escala 6x1 nesta sexta
© Lula Marques/Agência Brasil. Senado aprova aumento de limite e perdão de dívida para MEIs
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h16
14°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 12°
14°

Sensação

5.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Folha Popular
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Portela FM
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Recapeamento avança no centro de Tenente Portela e praças passarão por reformas
Tenente Portela - RS
Corsan/Aegea relata 18 interrupções no abastecimento de água em Tenente Portela em 12 meses
Sicoob
Ponto Grill
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 2 horas Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos
Há 2 horas Alcolumbre retira PEC da Segurança Pública da pauta do Senado
Há 2 horas Fluminense vence Flamengo e abre vantagem na Copa do Brasil Feminina
Há 2 horas Congresso aprova exame obrigatório para exercício da medicina
Há 6 horas Estaleiro no RS começa a construir navios encomendados pela Transpetro
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Sala
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Fitness
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 6 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 5 dias PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Portela FM
Meganet
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados