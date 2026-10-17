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Consulado Gremista reinaugura totem restaurado em Tenente Portela

Monumento foi recuperado com recursos arrecadados por meio de doações e rifas e voltou a receber a comunidade neste sábado, 17 de outubro

17/10/2026 21h58
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

O Consulado Gremista de Tenente Portela realizou, na manhã deste sábado, 17 de outubro, a solenidade de reinauguração do totem em homenagem ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Após passar por restauração, a estrutura foi devolvida à comunidade e aos visitantes que chegam ao município.

A recuperação do monumento foi viabilizada por meio de doações e rifas organizadas pela iniciativa, que mobilizou torcedores e colaboradores em torno da preservação do símbolo gremista na cidade.

Localizado em um dos acessos a Tenente Portela, o totem reúne as cores e os símbolos do clube gaúcho, representando a presença do Grêmio no município. Com a conclusão dos trabalhos, o monumento volta a integrar o cenário local, recebendo moradores, torcedores e visitantes.

A programação também contou com a entrega dos prêmios aos ganhadores da rifa promovida pelo consulado. A iniciativa reforçou a participação da comunidade na recuperação do espaço, que mantém a mensagem “Grêmio, nada pode ser maior” como expressão da ligação dos torcedores locais com o Tricolor gaúcho.

O Consulado Gremista compartilhou registros fotográficos da solenidade de reinauguração.

Folha Popular: Com informações do Consulado Gremista de Tenente Portela.

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