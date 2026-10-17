Colisão entre veículos deixa dois feridos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Uma colisão entre veículos deixou duas pessoas feridas no final da tarde deste sábado, 17 de outubro, na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela. O acidente ocorreu em frente ao Bar do Moleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou atendimento às vítimas e realizou o encaminhamento ao Hospital Santo Antônio (HSA).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre o estado de saúde dos feridos.

Folha Popular: Com informações da Rádio Municipal AM Tenente Portela/RS