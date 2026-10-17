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Colisão entre veículos deixa dois feridos na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Acidente foi registrado no final da tarde deste sábado, 17 de outubro; vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio

17/10/2026 22h02
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Uma colisão entre veículos deixou duas pessoas feridas no final da tarde deste sábado, 17 de outubro, na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela. O acidente ocorreu em frente ao Bar do Moleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou atendimento às vítimas e realizou o encaminhamento ao Hospital Santo Antônio (HSA).

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre o estado de saúde dos feridos.

Folha Popular: Com informações da Rádio Municipal AM Tenente Portela/RS

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