Vista Gaúcha promove programação especial para o Dia da Criança

A Administração Municipal de Vista Gaúcha realizou, na sexta-feira (9), uma programação especial em comemoração ao Dia da Criança. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniu estudantes das redes municipal e estadual de ensino.

As atividades ocorreram na quadra de grama sintética junto à Escola Professor Nelso Piccinini. A programação começou com a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguida da apresentação da Banda Marcial Municipal.

Entre as atrações, os brinquedos infláveis estiveram entre os destaques e atraíram grande número de participantes. A programação também contou com distribuição de lanches, almoço, sorvete e picolé de creme.

O secretário municipal de Educação e Cultura, professor Celso José Dal Cero, ressaltou a importância de proporcionar momentos de lazer, integração e diversão, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento dos estudantes.

O prefeito Claudemir José Lucatelli destacou o trabalho da Administração Municipal na organização de atividades recreativas para oferecer um dia diferente às crianças do município.

A comemoração promoveu a integração entre os estudantes e proporcionou momentos de convivência e diversão em alusão ao Dia da Criança.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.