Comissão debate a justiça racial no cenário internacional

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (5) o seminário "Justiça racial no cenário internacional: recomendações da ONU e desafios para o Brasil".

O debate atende a pedido da deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 9.

O objetivo é debater a implementação das recomendações da ONU recebidas pelo Brasil no relatório do "Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para Promover a Justiça e a Igualdade Racial na Aplicação da Lei" e dos encaminhamentos do Fórum Permanente de Afrodescendentes.

"A iniciativa visa proporcionar um espaço qualificado de diálogo intersetorial entre governo, sociedade civil e organismos internacionais, para promover a efetiva implementação das recomendações da ONU sobre justiça racial", afirma a parlamentar.