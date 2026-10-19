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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)

Flávio Bolsonaro faz campanha no Norte; Lula participa de ato no Sul

19/10/2026 09h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda no Norte e no Sul do país, nesta segunda-feira (19). Flávio Bolsonaro estará no Pará e no Amazonas. Lula, no Rio Grande do Sul.

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 11h, participa de motociata em Marabá (PA). Às 20h, estará no “Bloquinho do 22”, em Manaus (AM).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 16h, tem ato político em Porto Alegre (RS).

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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