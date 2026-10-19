Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional

No dia 21 de outubro, o Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de uma história marcada pelo pioneirismo, pela cooperação e pelo compromisso com o desenvolvimento das comunidades. Fundada em 1932, em Itapiranga/SC, reconhecida como a Capital Catarinense do Cooperativismo de Crédito, a instituição nasceu de um propósito que permanece vivo até hoje: unir pessoas para construir oportunidades, promover a prosperidade e transformar realidades.

Foi em solo itapiranguense que surgiram as raízes da primeira instituição financeira cooperativa de Santa Catarina e da pioneira do Sistema Sicoob. Uma história que começou com a força e a visão de pessoas que acreditaram na cooperação como caminho para o desenvolvimento e que, ao longo de mais de nove décadas, se transformou em um legado de confiança, participação e pertencimento.

Hoje, essa trajetória ultrapassa as fronteiras catarinenses. Com atuação consolidada em Santa Catarina e presença crescente no Rio Grande do Sul, o Sicoob Creditapiranga segue ampliando sua proximidade com as comunidades, levando os princípios do cooperativismo a novos territórios e fortalecendo relações que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da região.

Raízes em Santa Catarina. Cooperação que avança pelo Rio Grande do Sul.

Mais do que uma mensagem comemorativa, esse conceito traduz a essência dos 94 anos do Sicoob Creditapiranga. Uma cooperativa que reconhece e valoriza suas origens, preserva os princípios que marcaram sua fundação e, ao mesmo tempo, mantém o olhar voltado para o futuro.

Atualmente, a instituição está presente em 10 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, por meio de 12 agências, reunindo mais de 38 mil cooperados. Números que representam não apenas o crescimento da cooperativa, mas, principalmente, a confiança de milhares de pessoas que encontram no cooperativismo uma forma diferente de se relacionar com uma instituição financeira.

Esse avanço é resultado de uma trajetória construída coletivamente, que une tradição e inovação, proximidade e desenvolvimento, mantendo o compromisso de oferecer soluções financeiras alinhadas às necessidades dos cooperados e das comunidades onde a instituição está inserida.

Uma história construída por muitas mãos

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, celebrar 94 anos representa reconhecer a contribuição de todas as pessoas que fizeram e continuam fazendo parte dessa trajetória.

“Chegar aos 94 anos é motivo de muito orgulho e, acima de tudo, de gratidão. Nossa história começou em Itapiranga, com o pioneirismo de pessoas que acreditaram na força da cooperação. Hoje, temos a satisfação de ver esse legado se fortalecer em Santa Catarina e avançar pelo Rio Grande do Sul, levando oportunidades e desenvolvimento a novas comunidades. Cada cooperado, colaborador, dirigente e parceiro faz parte dessa construção. Seguimos crescendo, mas sem perder aquilo que nos trouxe até aqui: a proximidade com as pessoas, a confiança e o compromisso com o desenvolvimento coletivo”, destaca o presidente.

Presidente Simplício Meurer

Ao longo dessas mais de nove décadas, o Sicoob Creditapiranga acompanhou transformações econômicas, sociais e tecnológicas, evoluindo para atender às novas necessidades dos cooperados, sem abrir mão dos valores que sustentam o cooperativismo.

Uma trajetória construída por diferentes gerações, que encontraram na instituição não apenas soluções financeiras, mas também oportunidades para realizar projetos, fortalecer negócios e contribuir para o crescimento das comunidades.

Cooperar é crescer junto com a comunidade

O compromisso do Sicoob Creditapiranga vai além da oferta de produtos e serviços financeiros. A instituição mantém uma atuação voltada à responsabilidade social, à educação, à sustentabilidade e ao fortalecimento das comunidades, reconhecendo que o verdadeiro desenvolvimento acontece quando seus benefícios são compartilhados.

Por meio de programas de formação, iniciativas de educação financeira, projetos sociais e parcerias com entidades e instituições, a cooperativa contribui para o desenvolvimento de crianças, jovens, mulheres, famílias e lideranças, incentivando o protagonismo, a cidadania e a construção de novas oportunidades.

Esse compromisso também se materializa por meio do Fundo Social, que, em 2026, contempla 212 entidades nos municípios de atuação da cooperativa, com mais de R$ 615 mil destinados ao apoio de projetos e iniciativas comunitárias.

“Uma cooperativa forte é aquela que cresce junto com a comunidade. Nosso papel vai além de oferecer soluções financeiras. Queremos contribuir para que as pessoas tenham oportunidades, para que as entidades possam desenvolver seus projetos e para que nossas comunidades continuem prosperando. Esse é o verdadeiro sentido do cooperativismo e um compromisso que renovamos a cada ano”, ressalta Simplício Meurer.

94 anos de história. Um futuro que continua sendo construído.

Celebrar 94 anos é olhar para o passado com gratidão, reconhecer as conquistas do presente e seguir construindo o futuro com responsabilidade, inovação e cooperação.

Da Capital Catarinense do Cooperativismo de Crédito para novos caminhos no Rio Grande do Sul, o Sicoob Creditapiranga reafirma sua essência pioneira e seu compromisso de continuar crescendo ao lado das pessoas.

São 94 anos de uma história que começou com a união de pessoas e que continua sendo escrita por milhares de mãos. Uma história de raízes fortes, de relações duradouras e de horizontes que se ampliam a cada nova conquista.

Sicoob Creditapiranga. Há 94 anos, transformando cooperação em desenvolvimento.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing do Sicoob Creditapiranga.