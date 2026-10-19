WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Portela FM
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Tarzan
Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Política

TRE-RJ alterou apenas um local de votação no estado; confira

Modificação ocorre na capital, no bairro de Brás de Pina

19/10/2026 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou nesta segunda-feira (19) que houve alteração em apenas um local de votação no segundo turno. A mudança ocorre na capital, no bairro de Brás de Pina, na zona norte do Rio.

Nos demais 92 municípios fluminenses, o eleitor votará neste domingo (25) no mesmo lugar em que votou no primeiro turno.

Com a decisão, os mais de 1,8 mil eleitoras e eleitores da 188ª Zona Eleitoral que votaram no domingo (4) na Rede de Ensino EEEPV na Rua Muaná, 105, deverão se dirigir para a Rede de Ensino EEEPV na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular.

Segundo o TRE-RJ, a mudança tem por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento ao eleitorado" e afeta o eleitorado de cinco seções: 123, 124, 125, 126 e 127.

O novo local fica a cerca de 1,3 quilômetros de distância do anterior. A Rede de Ensino EEEPV (unidade da Penha Circular) já funcionou no primeiro turno como local de votação para eleitores de outras dez seções, que continuarão no mesmo lugar.

Rio de Janeiro

De acordo com o TRE-RJ, em todo o estado são 5.040 locais de votação e um total de 37.675 seções. Em cada seção há uma urna eletrônica para votação.

O órgão informou ainda que mudanças entre um turno e outro são pontuais e a decisão cabe aos tribunais regionais eleitorais, que levam em consideração fatores estruturais, climáticos e de segurança, dentre outros.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação antes do dia 25 de outubro, data do segundo turno. No site do TSE , é possível consultar os locais de votação em todo país, com o título de eleitor ou CPF.

Brasil

Em todo o país, 444 seções eleitorais foram alteradas entre um turno e outro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Isso significa que 130 mil eleitores de 22 estados vão votar em local diferente do que votaram no último dia 4. A maioria dos eleitores afetados estão em Minas Gerais (29.715), Paraná (17.968) e Amapá (11.614 ).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Ato em São Paulo cobra neutralidade da Meta nas eleições
© Rovena Rosa/Agência Brasil Moradores da Maré se mobilizam para divulgar locais de votação
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
11°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima:
10°

Sensação

6.3 km/h

Vento

80%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Sala
Fitness
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Portela FM
Folha Popular
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Vento Sul
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
F&J Santos
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Sala
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 33 minutos Ato em São Paulo cobra neutralidade da Meta nas eleições
Há 1 hora Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Há 2 horas MP pede ao TSE divulgação ampla de mudanças em locais de votação
Há 3 horas TRE-RJ alterou apenas um local de votação no estado; confira
Há 4 horas Moradores da Maré se mobilizam para divulgar locais de votação
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
Rádio Municipal
Meganet
Portela FM
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
3
Há 5 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
4
Há 5 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
5
Há 5 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
APPATA
Vento Sul
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados