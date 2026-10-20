WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Pizzaria Alcapone
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Niederle
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
Portela FM
Ponto Grill
Senado Federal

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (20), cinco dias antes do segundo turno das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos ou detidos. Isso vale...

20/10/2026 16h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Essa imunidade vale até o dia 27 e está prevista em lei. O objetivo é evitar que o cidadão seja impedido de exercer o direito ao voto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Essa imunidade vale até o dia 27 e está prevista em lei. O objetivo é evitar que o cidadão seja impedido de exercer o direito ao voto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

selo_eleicoes_claro.jpg

A partir desta terça-feira (20), cinco dias antes do segundo turno das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos ou detidos. Isso vale até o dia 27 deste mês. O objetivo é evitar que o cidadão seja impedido de exercer seu direito ao voto.

Essa proteção está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral . A medida remonta ao primeiro Código Eleitoral do país, de 1932, que buscava evitar a intimidação dos eleitores pelos chamados “coronéis” (chefes políticos regionais da época).

Mas há três exceções em que o eleitor poderá ser detido ou preso nesse período:

  • flagrante delito;
  • sentença criminal condenatória por crime inafiançável;
  • desrespeito a salvo-conduto.

Candidatos

A proteção do Código Eleitoral também se aplica às candidatas e aos candidatos que concorrerem no segundo turno, mas com um prazo maior: eles não podem ser presos ou detidos desde 10 de outubro — e essa "imunidade" se estende até o próximo dia 27.

Só há uma exceção: o candidato pode ser preso em caso de flagrante delito.

Conforme destacam vários tribunais regionais eleitorais, o objetivo é assegurar o equilíbrio da disputa, evitando que prisões sejam realizadas com o objetivo de prejudicar candidatos.

Mesários e fiscais

Mesários e fiscais de partido também têm direito à imunidade eleitoral (eles somente poderão ser detidos ou presos em caso de flagrante delito). Mas a imunidade só vale enquanto enquanto eles estiverem exercendo suas funções.

Prisão

Quando acontecer uma prisão, o preso deverá ser imediatamente conduzido à presença de um juiz competente, que irá avaliar a legalidade da detenção. Se constatar ilegalidade, o juiz deverá determinar a soltura imediata.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A senadora Mara Gabrilli requereu a homenagem e presidiu a sessão - Foto: Carolina Curi/Agência Senado Sessão pelos 60 anos da Unicamp destaca papel da universidade pública
Eleitores podem consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado TSE orienta eleitores a checar local de votação para segundo turno
A audiência pública, solicitada pela senadora Leany Lemos, abordará questões como proteção dos recursos naturais, desmatamento, biodiversidade, biocombustíveis e cooperação climática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CMA debate efeitos da política externa dos EUA sobre o Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
23°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

7.02 km/h

Vento

56%

Umidade

F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicoob
Folha Popular
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Portela FM
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Vento Sul
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
Sala
Pizzaria Alcapone
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Portela FM
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Últimas notícias
Há 23 minutos Repórter Tâmara Freire, da Agência Brasil, é finalista no Prêmio SBIm
Há 1 hora TCU aprova contas do BC de 2025 após desvincular processo do Master
Há 1 hora Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira
Há 1 hora Restituições do IR batem recorde e chegam a R$ 41 bilhões em 2026
Há 2 horas IBGE é autorizado a abrir 325 vagas temporárias
Ponto Grill
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Meganet
APPATA
Vento Sul
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Portela FM
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 6 dias Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
3
Há 6 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
4
Há 6 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
5
Há 6 dias CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
Sicoob
Unimed
Portela FM
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Vento Sul
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Fitness
Tarzan
Portela FM
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Vento Sul
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados