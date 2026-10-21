Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (21)

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Os candidatos à presidência da República cumprem agenda de campanha nesta quarta-feira (21) em Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo. Confira.
Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato tem agenda em São Paulo pela manhã. À noite, participa de ato em Fortaleza, a partir das 19h, na Avenida do Contorno.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Candidato à reeleição participa de caminhada em Belo Horizonte (MG) a partir das 17h.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.
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