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Política

No Amazonas, eleitores vão escolher entre Aziz e Maria do Carmo

Estado tem 2,8 milhões de eleitores aptos a votar no segundo turno

21/10/2026 08h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas .

No primeiro turno, Aziz ficou na frente, com 40,63% dos votos válidos (841.846 votos) e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,49% (507.335 votos).

No estado, 2.801.182 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 51% são mulheres e 49% homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 75,93% são pessoas pardas; 10,53%, brancas; 9,27%, indígenas; 3,81%, pretas; e 0,46%, amarelas.

Natural de Garça (SP), Omar Aziz tem 68 anos e é engenheiro civil. Atual senador pelo Amazonas, Aziz já foi deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador do estado. Está no segundo mandato no Senado. Recentemente, foi o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aprovou o fim da escala de trabalho 6x1.

Maria do Carmo é natural de Manaus (AM), tem 66 anos e é formada em Ciências Contábeis e Direito. Empresária, contadora, advogada e educadora, já disputou uma vaga no Senado como suplente, em 2022. Foi candidata a vice-prefeita de Manaus, em 2024.

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