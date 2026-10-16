Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela

Tenente Portela recebe, no dia 19 de outubro, o recital de canto e piano “Canções Brasileiras e Alemãs”. A apresentação será realizada às 19h, no Centro Cultural, com entrada gratuita.

O evento contará com a participação da cantora lírica Angela Diel, contralto, e do pianista Fernando Rauber, que apresentarão um repertório de canções folclóricas alemãs, conhecidas como Volkslieder, além de obras de compositores como Franz Schubert, Robert Schumann e Johannes Brahms. O recital também inclui canções brasileiras, unindo diferentes tradições musicais.

A programação integra um circuito musical que realiza apresentações em centros culturais e templos religiosos de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em alusão aos 201 anos da imigração alemã.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, que contribui para a valorização da cultura e o acesso da comunidade a eventos musicais.

Sobre os artistas - Angela Diel destaca-se entre as vozes brasileiras apreciadas no país e no exterior. Premiada como melhor voz feminina no Concurso Nacional Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, construiu carreira com participações em óperas, apresentações com orquestras e atuações como solista em oratórios, sinfonias e cantatas. Também é fundadora da Casa da Música POA e integra a CORS, Companhia de Ópera RS.

Fernando Rauber é bacharel, mestre e doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi pianista da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (OSUCS) e atualmente é professor de Harmonia e Análise Musical na UFRGS. Além da carreira acadêmica, atua como recitalista, solista e em formações de música de câmara.

O recital oferece ao público a oportunidade de prestigiar uma apresentação que reúne canto lírico e piano, com repertório voltado à valorização das tradições musicais brasileiras e alemãs.

Folha Popular