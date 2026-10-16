WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Portela FM
Sicredi
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Niederle
Meganet
F&J Santos
APPATA
Vento Sul
Unimed
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Tenente Portela

Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela

Apresentação será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, com entrada franca e apoio da Prefeitura Municipal.

16/10/2026 10h38Atualizado há 1 hora
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

Tenente Portela recebe, no dia 19 de outubro, o recital de canto e piano “Canções Brasileiras e Alemãs”. A apresentação será realizada às 19h, no Centro Cultural, com entrada gratuita.

O evento contará com a participação da cantora lírica Angela Diel, contralto, e do pianista Fernando Rauber, que apresentarão um repertório de canções folclóricas alemãs, conhecidas como Volkslieder, além de obras de compositores como Franz Schubert, Robert Schumann e Johannes Brahms. O recital também inclui canções brasileiras, unindo diferentes tradições musicais.

A programação integra um circuito musical que realiza apresentações em centros culturais e templos religiosos de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em alusão aos 201 anos da imigração alemã.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, que contribui para a valorização da cultura e o acesso da comunidade a eventos musicais.

Sobre os artistas - Angela Diel destaca-se entre as vozes brasileiras apreciadas no país e no exterior. Premiada como melhor voz feminina no Concurso Nacional Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, construiu carreira com participações em óperas, apresentações com orquestras e atuações como solista em oratórios, sinfonias e cantatas. Também é fundadora da Casa da Música POA e integra a CORS, Companhia de Ópera RS.

Fernando Rauber é bacharel, mestre e doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi pianista da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (OSUCS) e atualmente é professor de Harmonia e Análise Musical na UFRGS. Além da carreira acadêmica, atua como recitalista, solista e em formações de música de câmara.

 

O recital oferece ao público a oportunidade de prestigiar uma apresentação que reúne canto lírico e piano, com repertório voltado à valorização das tradições musicais brasileiras e alemãs.

Folha Popular

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação/Ascom Banda Arde Rock é atração do Motoacampamento e Porco Pizza em Palmitinho
Fotos: Divulgação/Ascom Caravana do Arde Rock Fest chega a Pinheirinho do Vale nesta sexta-feira
- Governo do Estado divulga resultado final de edital de R$ 6 milhões para bolsas culturais
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h15
20°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 12°
20°

Sensação

10.04 km/h

Vento

71%

Umidade

Portela FM
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Folha Popular
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Sicredi
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Recapeamento avança no centro de Tenente Portela e praças passarão por reformas
APPATA
Fitness
Portela FM
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 45 minutos Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
Há 45 minutos Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias
Há 2 horas Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Há 3 horas Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado
Há 12 horas Lula defende redução da maioridade penal para crimes hediondos
F&J Santos
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
APPATA
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Portela FM
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 6 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 6 dias Juiz eleitoral avalia primeiro turno e orienta eleitores para votação de 25 de outubro
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
APPATA
Hospital Santo Antonio
Portela FM
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Portela FM
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Vento Sul
Sicredi
APPATA
Pizzaria Alcapone
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados