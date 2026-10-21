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Urna eletrônica completa 30 anos com avanços na sustentabilidade das eleições

Há 30 anos, a urna eletrônica transformou a forma como os brasileiros elegem seus representantes e governantes. Pioneiro na adoção do voto eletrôni...

21/10/2026 13h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Brasil é pioneiro na adoção do voto eletrônico em larga escala - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O Brasil é pioneiro na adoção do voto eletrônico em larga escala - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Há 30 anos, a urna eletrônica transformou a forma como os brasileiros elegem seus representantes e governantes. Pioneiro na adoção do voto eletrônico em larga escala, o Brasil passou a contar com um sistema que tornou a votação e a apuração mais rápidas. Aolongodasdécadas,atecnologiatambémfoiaperfeiçoadaparareduzirosimpactosambientais, especialmente no descarte e na reciclagem dos equipamentos.

Antes de 1996, os votos nas eleições brasileiras eram registrados em cédulas de papel e depositados em urnas físicas. A apuração era manual e, em cidades maiores, podia durar de sete a 15 dias. Em 1994, a totalização dos resultados já era informatizada, mas os eleitores ainda votavam em papel.

Na implantação do novo sistema de votação, a urna eletrônica foi utilizada por cerca de um terço do eleitorado. Em 1998, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliou o uso da tecnologia. Dois anos depois, em 2000, o Brasil realizou a primeira eleição totalmente informatizada, com todos os eleitores votando eletronicamente.

Redução do consumo de papel e dos impactos ambientais

Asubstituiçãodascédulasdepapelrepresentaumadasprincipaiscontribuiçõesdaurnaeletrônicaparaasustentabilidadedaseleições.Segundoestimativaapresentada pelo TSE, cerca de 13,5 mil toneladas de papel deixaram de ser utilizadas nos últimos 30 anos,considerandoapenasascédulasqueeramentreguesaoseleitores.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, explicou que a informatização reduziu o tempo necessário para a apuração dos votos. Antes da adoção da tecnologia, o processo podia se estender por mais de dez dias, mobilizando trabalhadores e exigindo deslocamentos e estruturas de apoio por períodos prolongados. Segundo ele, a maior agilidade ajudou a diminuir a pegada ambiental das eleições.

— Oimpactoéindiretonosentidodequetudosetornoumaisrápidoe,portanto,comumapegadamenorquandoagentepensanaeleiçãocomoumtodo —explicou.

Aavaliaçãodoimpactoambiental,noentanto,tambémprecisaconsiderarosrecursosempregadosnafabricação,notransporte,nofuncionamentoenodescartedasurnaseletrônicas.Opróprioequipamentoconsomeenergiaeutilizadiferentesmatérias-primasemsuaprodução.

Até 98% dos materiais das urnas são reciclados

Umaurnaeletrônicapodeserutilizadaemseisouseteeleições,oquecorrespondeaaproximadamente12a15anosdevidaútil.Asubstituiçãodepende,entreoutrosfatores,dofuncionamentodoequipamentoedanecessidadedemanteraconfiabilidadedoprocessoeleitoral.

— Seaurnaestáfuncionandobem,se nãoestádandomuitoproblema,agenteconseguecontinuarutilizandoessaurnaporváriaseleições — destacou Valente.

Quandoéconsideradaimprópriaparacontinuaremuso,a urna passaporumprocedimentodedescarteambientalmenteadequado.Osequipamentossãoencaminhadosaempresasespecializadas,desmontadosedescaracterizados.Emseguida,oscomponentessãoseparadosportipodematerialetrituradosparaseremreaproveitadosemoutrosprocessosindustriais.

A Justiça Eleitoral realiza leilões para contratar empresas especializadas na destinação dos equipamentos. Os contratos exigem que pelo menos 95% dos materiais sejam reciclados. Nos procedimentos mais recentes, esse índice chegou a 98%.

— Omínimonessescontratosé95%dereciclagem.Oqueissoquerdizer?Decadaurnaeletrônica,95%delavaiparareciclagem,éreaproveitadoemoutrosprocessosfabris.Masnosúltimosdescartes, a gente tem conseguido até98%depercentualdereciclagem — explicou osecretário.

Aparcelarestante,de2%a5%,édestinadaaaterrossanitárioscertificados.

Oreaproveitamentopermitequemateriaisutilizadosnafabricaçãodasurnasretornemàcadeiaprodutiva,reduzindoanecessidadedeextraçãodenovosrecursosnaturaiseosimpactosassociadosàproduçãodenovosequipamentos.

Mudanças no projeto para facilitar a reciclagem

Apreocupaçãocomasustentabilidadetambémprovocoumudançasnodesenvolvimentodasurnaseletrônicas.Nasprimeirasversões,lançadasem1996e1998,algunscomponentesdificultavamareciclagemediminuíamovalordosmateriaisreaproveitados.

De acordo comValente, aJustiçaEleitoralpassouaincorporarcritériosambientaisaoprojetodosequipamentosàmedidaqueidentificavaoportunidadesdemelhoria.

UmexemplofoioadesivoplásticocomonomedaJustiçaEleitoral,utilizadonasprimeirasversões.Comodificultavaareciclagem, o materialfoisubstituídoporumainscriçãoemalto-relevonopróprioequipamento.

Outramudançaocorreunasteclasdoequipamento.Nasprimeirasversões,osnúmerosbrancoseramfeitoscomumtipodeplásticodiferentedaqueleutilizadonabasepreta.Adiferençaentreosmateriaisdificultavaoreaproveitamentoereduziaovalorderevendadoscomponentes.

Comarevisãodoprojeto,aJustiçaEleitoralpassouautilizarmateriaisdamesmanaturezanafabricaçãodasteclas,facilitandoareciclagem. SegundoValente,asaquisiçõesdenovasurnasincorporammelhoriasvoltadasaoaumentodopercentualdemateriaisreaproveitados.

Urnas eletrônicas e os desafios dos eventos climáticos extremos

Alémdasustentabilidadenafabricaçãoenodescarte,aJustiçaEleitoral precisaconsiderarosefeitosdasmudançasclimáticassobrearealizaçãodaseleições.Secas,enchenteseoutroseventosextremospodemdificultarotransportedosequipamentoseoacessoaoslocaisdevotação.

Paraacompanharessesriscosnaseleiçõesde2026,oTSEcrioua Sala Nacional de Situação Climática,comoobjetivodemonitorarascondiçõesambientais,identificarpossíveisdificuldadeserecomendarplanosdecontingência.

Valente afirmou que ainiciativabuscaprepararaJustiçaEleitoralparasituaçõesquepossamcomprometeralogísticadavotação. Osecretárioexplicou queasurnaseletrônicassãoprojetadasparafuncionaremdiferentescondiçõesambientais.Duranteafabricação,osequipamentospassamportesteslaboratoriaisqueincluemmilciclosdevariaçãodetemperatura,entre-20°Ce85°C.

Apesardaresistênciadosequipamentos,osdesafioslogísticospermanecem.Omonitoramentoantecipadodascondiçõesclimáticaspermiteidentificarriscoseprepararalternativasparagarantiradistribuiçãodasurnasearealizaçãodavotação.

Trêsdécadasdepoisdesuaimplantação,aurnaeletrônicacontinuapassandoporaperfeiçoamentos.Alémdetornaravotaçãoeaapuraçãomaisrápidas,atecnologiaincorporoucritériosambientaisquehojeorientamdesdeodesenvolvimentodosequipamentosatésuadestinaçãofinal.

*Assista aqui à reportagem especial sobre o tema no programa EcoSenado, da TV Senado.

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