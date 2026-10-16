Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil

O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), Ten Cel PM Rodrigo, recebeu, na tarde de quinta-feira (15), o novo delegado regional da Polícia Civil, Vilmar Alaídes Schaefer. A visita ocorreu na sede do batalhão e contou com a participação do Major PM Andrighetto e das capitãs PM Eliane e Barcellos.

A reunião teve como objetivo fortalecer a integração entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, instituições que atuam de forma complementar na segurança pública. Durante o encontro, foram abordadas a importância da troca de informações, do alinhamento de estratégias e da cooperação entre as equipes.

A aproximação entre as instituições contribui para o planejamento de ações conjuntas de prevenção e enfrentamento à criminalidade, além de favorecer a atuação coordenada das forças de segurança diante das demandas da região.

A visita também representa uma oportunidade para estreitar o relacionamento institucional entre os comandos e reforçar a continuidade do trabalho integrado em favor da segurança da população da Região Celeiro.

A Brigada Militar e a Polícia Civil mantêm atribuições distintas, mas a cooperação entre as corporações é importante para ampliar a eficiência das ações policiais e fortalecer a prevenção de delitos nos municípios atendidos.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.