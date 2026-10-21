Senado é reconhecido com Selo CAU por preservação de patrimônio

O Senado foi agraciado com o Selo CAU/DF em reconhecimento ao trabalho de revitalização e conservação de suas residências oficiais. Edifício de apartamentos do Senado conquistou o primeiro lugar entre os mais bem avaliados de 2025 e recebeu o selo no início de 2026.

Iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), o selo reconhece construções capazes de manter a autenticidade e as características originais da arquitetura moderna, além de adotar boas práticas de manutenção, reforma e restauração predial.

O coordenador de Projetos e Obras de Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura, Luan Carlos Ozelim, ressalta que a indicação ao prêmio partiu da própria comunidade, configurando um reconhecimento espontâneo.

— Esse reconhecimento representa uma grande satisfação [...], pois valoriza o trabalho contínuo de conservação e recuperação do patrimônio da Casa. Mais do que receber um prêmio, nosso maior orgulho é devolver à cidade uma edificação de relevância arquitetônica, preservando sua história e garantindo o uso pelas próximas gerações — disse Luan Ozelim.

O Senado tem um trabalho mais amplo de intervenções voltadas à conservação e à requalificação das edificações de seu complexo arquitetônico, conciliando a preservação de suas características com a manutenção e a melhoria das condições de uso dos imóveis. Luan Ozelim enfatizou que o compromisso do Senado reafirma sua responsabilidade com o patrimônio público e com a capital federal.

Selo CAU

Lançada em 2020, a premiação reforça a responsabilidade coletiva pela preservação do patrimônio construído, envolvendo moradores, profissionais e instituições públicas. Os imóveis indicados são submetidos à avaliação técnica, que considera aspectos como a preservação das fachadas, a integração urbana e a autenticidade do conjunto arquitetônico.