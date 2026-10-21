ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados

A Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Tenente Portela (ACISA) realizou, na noite de 20 de outubro, uma Assembleia Geral Ordinária e uma Assembleia Geral Extraordinária. A programação reuniu associados, representantes do poder público e lideranças locais para deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 2025, a eleição da diretoria para o período 2026-2028 e alterações no Estatuto Social da entidade.

Além das decisões institucionais, foram apresentadas iniciativas voltadas à ampliação dos benefícios aos associados, incluindo um convênio com a VidaCard, em parceria com o Hospital Santo Antônio, e as negociações para viabilizar um plano de saúde da Unimed. Também foram abordados assuntos relacionados à escala de trabalho 6x1, com esclarecimentos sobre aspectos legais e possíveis impactos na organização das empresas.

Prestação de contas é aprovada e nova diretoria eleita

Durante a Assembleia Geral Ordinária, a diretoria apresentou a prestação de contas referente ao exercício de 2025, com informações sobre receitas, despesas, saldos financeiros e movimentações da entidade. As contas foram aprovadas pelos associados presentes.

A reunião também definiu a diretoria e os conselhos para o mandato 2026-2028. A chapa única apresentada foi eleita por unanimidade, em votação por aclamação.

A nova diretoria será presidida por Antonio Luis Ganacini, que inicia sua terceira gestão à frente da entidade. Em entrevista à Folha Popular, ele afirmou que a recondução representa a confiança dos associados no trabalho desenvolvido em conjunto com a diretoria.

O presidente também agradeceu aos associados pela participação na trajetória da instituição, que tem 51 anos de história em Tenente Portela, e destacou que a nova gestão chega com uma diretoria renovada e propostas voltadas ao fortalecimento da entidade, à ampliação dos benefícios e à aproximação com os empresários e a comunidade.

A composição da diretoria para o período 2026-2028 ficou definida da seguinte forma: Antonio Luis Ganacini - presidente; Ricardo Prochnow - vice-presidente; Luiz Felipe Walter - primeiro tesoureiro; Mauricio Zanetti - segundo tesoureiro; Lucas Wolf - primeiro secretário; e Ricardo Abegg - segundo secretário.

O Conselho Fiscal efetivo será composto por Marcio André Fontaniva, Cleber Carlos Barratto e Cristina Schimitz. Como suplentes, foram definidos Flavio Rodrigo Dressler, Diogo Krumenauer e Rodrigo Garay Ribeiro.

Prefeitura destaca parceria com a ACISA

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle, participaram da programação e se manifestaram em nome da administração municipal, destacando a importância da parceria com a ACISA para o desenvolvimento do município.

Durante as manifestações, foram abordadas a cooperação entre o poder público e a entidade empresarial, a qualificação da mão de obra e as iniciativas voltadas ao fortalecimento do comércio local. Também foi ressaltada a importância da Feira Negócios Daqui, que reúne empresas e empreendedores e contribui para dar visibilidade aos produtos e serviços oferecidos no município.

O prefeito Rosemar Sala não participou da assembleia por estar cumprindo agenda na capital do Estado, conforme informado durante o encontro. O secretário municipal de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, também esteve presente.

Alterações no estatuto ampliam possibilidades de atuação

A Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para deliberar sobre mudanças no Estatuto Social da ACISA. As alterações foram aprovadas por unanimidade e buscam formalizar juridicamente atividades que a associação já realiza ou pretende ampliar.

Uma das principais mudanças foi a inclusão de dispositivos específicos que autorizam a entidade a planejar, organizar, coordenar, executar e promover feiras, exposições, eventos culturais e outras iniciativas, diretamente ou em parceria com terceiros.Acisa a sigla não é essa procura qua.

Outro acréscimo prevê a realização de cursos de qualificação, capacitações profissionais, treinamentos, seminários, palestras, workshops, congressos e eventos educativos. As atividades poderão ser presenciais, semipresenciais ou a distância, destinadas aos associados e a outros públicos.

Conforme a apresentação feita durante a assembleia, as mudanças buscam oferecer respaldo formal para iniciativas como a Feira Negócios Daqui e novas ações de formação, capacitação e integração empresarial.

Convênio com a VidaCard oferece benefícios na área da saúde

Entre as novidades apresentadas está o convênio com a VidaCard, em parceria com o Hospital Santo Antônio, para oferecer benefícios em consultas, exames e serviços odontológicos aos associados e seus familiares.

O convênio prevê duas modalidades: os cartões Smart e Premium. Conforme os valores apresentados na assembleia, o Smart custa R$ 55,50 mensais, enquanto o Premium tem mensalidade de R$ 80,91. Cada modalidade contempla um titular e quatro dependentes, totalizando cinco pessoas por plano.

Os benefícios incluem descontos em consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, serviços odontológicos, farmácias e estabelecimentos parceiros. Também estão previstos atendimento médico on-line 24 horas, seguro por morte acidental com sorteios mensais e seguro funeral. O convênio oferece ainda empréstimo de equipamentos de apoio à mobilidade, com prazos que variam conforme a modalidade contratada.

Durante a apresentação, foi esclarecido que a VidaCard não é um plano de saúde convencional, mas um cartão de benefícios que busca facilitar o acesso a serviços e oferecer condições diferenciadas. A proposta é ampliar gradualmente a rede credenciada, incentivando a participação de médicos, profissionais da saúde, farmácias e outras empresas.

ACISA negocia plano de saúde da Unimed

Além do convênio com a VidaCard, a ACISA apresentou informações sobre as tratativas para disponibilizar um plano de saúde da Unimed aos associados.

Segundo a exposição feita durante a assembleia, a negociação já foi iniciada, mas a contratação depende da formação de um grupo de, no mínimo, 50 beneficiários, exigência informada pela operadora para a abertura de um plano coletivo empresarial.

A apresentação também destacou que a Unimed não está oferecendo novas contratações individuais para pessoa física, conforme as informações repassadas à entidade. Dessa forma, a proposta em negociação é voltada à contratação empresarial, que exige o número mínimo de participantes.

A ACISA busca reunir interessados para avaliar a viabilidade da iniciativa e ampliar as alternativas de acesso à saúde para empresários, colaboradores e familiares. Até o momento, a contratação depende do cumprimento das condições exigidas pela operadora.

Novas iniciativas buscam fortalecer os associados

A assembleia também apresentou propostas para ampliar o relacionamento entre a ACISA e seus associados. Uma delas é a retomada do Café com o Associado, que poderá ocorrer em outros formatos, inclusive com encontros durante o almoço, para facilitar a participação dos empresários.

A proposta é reunir empresas de diferentes segmentos, identificar demandas e prioridades e construir alternativas a partir das necessidades apresentadas pelos próprios associados.

Outra iniciativa é a possível retomada do Plano de Benefícios, que poderá passar a se chamar Clube de Benefícios. A proposta prevê convênios entre empresas associadas, permitindo a oferta de descontos, condições especiais de pagamento e vantagens em produtos e serviços. Os benefícios poderão ser estendidos, conforme cada acordo, a colaboradores, sócios, proprietários, gerentes e familiares.

A entidade também apresentou a campanha Natal Mais Seguro, planejada em parceria com a Brigada Militar e o Grupo de Apoiadores da Brigada Militar (GABM). A iniciativa busca reforçar a segurança no comércio durante os horários especiais de funcionamento no fim do ano, período de maior circulação de consumidores.

A proposta prevê maior aproximação entre os policiais militares e os estabelecimentos comerciais, contribuindo para a segurança de comerciantes, trabalhadores e consumidores.

Escala 6x1 é tema de esclarecimentos

Outro assunto abordado durante a assembleia foi a discussão sobre mudanças na jornada de trabalho e a escala 6x1. A apresentação teve caráter explicativo e tratou de questões relacionadas à organização das jornadas, aos períodos de descanso, aos acordos coletivos e aos possíveis impactos para empresas e trabalhadores.

Durante a exposição, foram levantadas dúvidas sobre a aplicação das regras, as particularidades de cada atividade econômica e a necessidade de planejamento para organizar equipes, horários de funcionamento e folgas. Também foi destacada a importância de avaliar os custos operacionais e buscar orientação jurídica quando necessário.

A abordagem não formalizou posicionamento institucional da ACISA a favor ou contra a escala. O objetivo foi apresentar esclarecimentos e chamar a atenção dos associados para a necessidade de acompanhar as discussões e compreender os aspectos legais e práticos que podem influenciar a organização das empresas.

Associativismo como instrumento de desenvolvimento

Ao longo da assembleia, a diretoria reforçou a importância da participação dos empresários na entidade. A avaliação apresentada é de que a união entre empresas permite compartilhar experiências, identificar problemas comuns e ampliar a capacidade de articulação em busca de soluções.

A ACISA também destacou a parceria com o poder público municipal em iniciativas de desenvolvimento econômico, qualificação de mão de obra e fortalecimento do comércio local.

Com as alterações estatutárias aprovadas e a definição da diretoria para o período 2026-2028, a entidade busca ampliar sua atuação, fortalecer os benefícios oferecidos aos associados e desenvolver novas atividades em favor do comércio, da indústria, dos serviços e do agronegócio de Tenente Portela e região.

Folha Popular