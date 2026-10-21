WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Unimed
Sala
Portela FM
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

MP abre crédito extraordinário de R$ 6,5 bilhões para financiar exportadores

Medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 6,5 bilhões em favor do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). O fundo financia empresas exporta...

21/10/2026 13h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Movimentação de cargas em porto brasileiro: crédito extraordinário prevê recursos para financiar empresas exportadoras e seus fornecedores - Foto: Fabio Scremin/APPA
Movimentação de cargas em porto brasileiro: crédito extraordinário prevê recursos para financiar empresas exportadoras e seus fornecedores - Foto: Fabio Scremin/APPA

Medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 6,5 bilhões em favor do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). O fundo financia empresas exportadoras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pela guerra no Golfo Pérsico. A MP 1.397/2026 foi publicada no Diário Oficial da Uniãonesta quarta-feira (21).

O superávit financeiro do FGE — valor que sobra no fim de um período, após descontar as despesas financeiras — pode ser usado para conceder empréstimos às empresas exportadora e seus fornecedores. A autorização está prevista na Lei 15.473, de 2026 , que instituiu o Plano Brasil Soberano para proteger exportadores afetados por tarifas comerciais internacionais ou por conflitos globais. Os beneficiários devem ser elegíveis segundo as regras do plano.

Ao justificar a medida, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que a demanda por crédito no BNDES, que viabiliza os empréstimos, é mais do que o dobro do limite de R$ 7 bilhões, valor até então autorizado para 2026.

Os valores não entram no cálculo da meta fiscal, que estabelece o resultado das contas públicas a ser alcançado pelo governo e é definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Análise dos parlamentares

Os créditos extraordinários são liberados em situações de urgência e permitem o uso dos recursos de imediato. Ainda assim, o Congresso Nacional deve analisar a medida provisória que os autoriza em até 120 dias. Com a aprovação a medida se converte em lei. A rejeição ou perda da validade permite ao Congresso disciplinar, em até 60 dias, o que acontece com os atos praticados durante sua vigência. Se não o fizer em 60 dias, esses atos continuarão seguindo as regras da MP.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Senado tem um trabalho de conservação e requalificação das edificações de seu complexo arquitetônico - Foto: Pedro França/Agência Senado Senado é reconhecido com Selo CAU por preservação de patrimônio
O Brasil é pioneiro na adoção do voto eletrônico em larga escala - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Urna eletrônica completa 30 anos com avanços na sustentabilidade das eleições
Recursos são destinados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Foto: Antonio Pereira/Semcom MP destina R$ 300 milhões para ações de proteção e defesa civil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 15°
20°

Sensação

6.3 km/h

Vento

93%

Umidade

Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Portela FM
Fitness
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Sicoob
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
APPATA
Vento Sul
Meganet
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar e Polícia Civil apreendem 121 garrafas de vinho estrangeiro em Três Passos
Tenente Portela - RS
ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Vento Sul
Meganet
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 5 minutos Força Nacional do SUS apoia atendimentos no Amazonas após incêndios
Há 5 minutos Importações para pesquisa pública terão imunidade tributária
Há 14 minutos Brigada Militar e Polícia Civil apreendem 121 garrafas de vinho estrangeiro em Três Passos
Há 1 hora Procon paulistano multa Enel por falhas no fornecimento de energia
Há 1 hora Governo envia ao Congresso proposta de tarifa zero no transporte
Mercado do povo
Sicredi
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Vento Sul
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
3
Há 5 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
4
Há 7 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
5
Há 7 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Fitness
Portela FM
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Fitness
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados