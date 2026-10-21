WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Sala
Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Pizzaria Alcapone
Meganet
Rádio Municipal
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
Portela FM
Sicoob
Mercado do povo
Economia

Perdão de dívidas e novo teto do MEI: entenda o que muda

Lei prevê anistia tributária e ampliação do faturamento

21/10/2026 19h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

Sancionada nesta quarta-feira (21) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Complementar 238/2026 , que estabelece novas regras para os microempreendedores individuais (MEI), estabelece o perdão de dívidas tributárias com a União. A legislação também aumenta gradualmente o limite de faturamento anual e amplia a possibilidade de contratação de funcionários.

Batizado de Prospera MEI, o pacote inclui ainda medidas para facilitar a participação de pequenos negócios em compras públicas . Parte das mudanças, porém, só começa a valer em 2027.

Além da lei, Lula assinou o decreto que dispensa os MEI da obrigatoriedade de emitir nota fiscal nas vendas de produtos e na prestação de serviços a pessoas físicas. A norma também prevê a dispensa para os chamados nanoempreendedores, conforme as condições estabelecidas na regulamentação.

O que muda?

Entre as principais medidas estão:

  • Perdão de dívidas: remissão de débitos tributários federais abrangidos pela lei, incluindo contribuições previdenciárias, multas e juros.
  • Novo teto de faturamento: limite anual de R$ 110 mil em 2027 e de R$ 140 mil em 2028.
  • Contratação de funcionários: possibilidade de contratar até dois empregados nas atividades contempladas pela nova regra.
  • Nota fiscal: dispensa de emissão nas operações com pessoas físicas, conforme o decreto assinado pelo presidente.
  • Dívidas bancárias: previsão de renegociação com descontos por meio de leilões com instituições financeiras.
  • Compras públicas: ampliação das oportunidades de participação em contratações governamentais.

Como funciona o perdão?

A lei prevê a remissão de débitos tributários federais abrangidos pela medida, constituídos até 13 de outubro de 2026. O benefício inclui o valor das contribuições previdenciárias em atraso, além de multas, juros e encargos relacionados.

A estimativa divulgada pelo governo é de que cerca de 3,6 milhões de microempreendedores sejam beneficiados.

Para manter o benefício, o MEI deverá:

  • Manter em dia o pagamento das guias mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) durante os seis primeiros meses de vigência da medida.
  • Cumprir as demais condições previstas na legislação para a remissão dos débitos.
  • Observar as exigências aplicáveis caso existam ações judiciais relacionadas às dívidas.

A medida está prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. O perdão não significa devolução de valores que já tenham sido pagos.

Como fica o faturamento?

O limite anual do MEI, atualmente em R$ 81 mil, será ampliado em duas etapas. A mudança busca permitir que os empreendedores aumentem suas receitas sem precisar deixar imediatamente o regime simplificado por ultrapassar o teto atual.

  • Até 2026: teto de R$ 81 mil;
  • A partir de 2027: R$ 110 mil;
  • A partir de 2028: R$ 140 mil

Os novos limites passam a valer nas datas previstas pela lei. O enquadramento continuará condicionado ao cumprimento dos demais requisitos exigidos para ser MEI.

Quantos funcionários?

A legislação amplia para até dois empregados o limite de contratação nas atividades abrangidas pela nova regra. Os trabalhadores deverão receber, no mínimo, um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

A ampliação não deve ser interpretada como uma autorização irrestrita para todos os MEI: é necessário observar quais atividades estão contempladas e as condições específicas previstas na legislação.

O que muda na nota fiscal?

O presidente Lula também assinou nesta quarta-feira o decreto que dispensa o MEI da emissão de nota fiscal nas vendas de produtos e na prestação de serviços destinados a pessoas físicas, conforme as condições da norma.

A medida também contempla os nanoempreendedores , categoria prevista no contexto da reforma tributária, que poderá reunir pessoas com faturamento anual de até R$ 40,5 mil.

Para esse público, a regulamentação prevê dispensa de abertura de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e de emissão de nota fiscal nas vendas a pessoas físicas, respeitados os requisitos aplicáveis.

A dispensa não deve ser confundida com uma autorização geral para deixar de emitir documentos fiscais em qualquer operação. As exigências para transações com empresas e órgãos públicos devem ser observadas conforme as regras aplicáveis.

Como serão as dívidas bancárias?

O pacote também prevê uma frente de renegociação de débitos com instituições financeiras, em iniciativa associada ao Desenrola 3.0.

A proposta é realizar leilões a partir de novembro, com participação de bancos privados. As instituições deverão oferecer descontos mínimos de 90% sobre os saldos devedores para participar da operação, conforme as condições anunciadas pelo governo.

A expectativa oficial é alcançar cerca de 1,6 milhão de MEI inadimplentes. A compra ou renegociação das dívidas bancárias é uma medida diferente do perdão de débitos tributários com a União e depende das regras específicas da operação.

E o Pix de R$ 5 mil?

O pacote anunciado inclui a previsão de um auxílio de até R$ 5 mil para investimento na estruturação de pequenos negócios, chamado de Pix MEI.

A proposta prevê recursos entre 2027 e 2030, com prioridade para mulheres empreendedoras e MEI com faturamento anual de até R$ 40,5 mil. O dinheiro deverá ser aplicado na aquisição de bens que contribuam para o desenvolvimento produtivo da atividade.

A iniciativa também prevê orientação e assistência aos beneficiários, com apoio de parceiros como o Sebrae.

A previsão de recursos, no entanto, não significa que o dinheiro esteja disponível para saque imediato. O acesso dependerá da implementação do programa e das regras operacionais a serem estabelecidas.

Como acessar compras públicas?

A lei também amplia as possibilidades de participação dos MEI em contratações governamentais e prevê mecanismos para facilitar o acesso às compras públicas.

A iniciativa busca aproximar pequenos empreendedores dos órgãos públicos compradores, inclusive por meio de plataformas como o Contrata+Brasil .

Os limites financeiros e os procedimentos aplicáveis variam conforme a modalidade de contratação. Por isso, o empreendedor deverá consultar os editais e as regras vigentes antes de apresentar uma proposta.

Quando as medidas valem?

  • 21 de outubro de 2026: sanção da lei e assinatura do decreto presidencial.
  • 1º de janeiro de 2027: previsão de início do perdão de dívidas e entrada em vigor de medidas como o novo teto de R$ 110 mil.
  • A partir de novembro: previsão de início dos leilões para renegociação de dívidas bancárias.
  • 1º de janeiro de 2028: novo aumento do limite anual de faturamento, para R$ 140 mil.
  • De 2027 a 2030: período previsto para a concessão dos recursos do Pix MEI, conforme a implementação do programa.

A aplicação de cada benefício depende das condições previstas na lei, no decreto e nas regulamentações específicas. O empreendedor deve acompanhar os canais oficiais do governo, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para verificar os procedimentos de acesso e a data efetiva de cada medida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Ministro prevê renegociação de R$ 90 bi em 3ª fase do Desenrola
© Sayonara Moreno/Agência Brasil Importações para pesquisa pública terão imunidade tributária
© Rovena Rosa/Agência Brasil Procon paulistano multa Enel por falhas no fornecimento de energia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
18°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 15°
18°

Sensação

8.39 km/h

Vento

98%

Umidade

Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Meganet
Portela FM
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Fitness
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Pizzaria Alcapone
APPATA
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela aprova três projetos e recebe demandas da comunidade
Tenente Portela - RS
Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Mecânica Jaime
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Vento Sul
F&J Santos
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Últimas notícias
Há 34 minutos Câmara de Tenente Portela aprova três projetos e recebe demandas da comunidade
Há 44 minutos Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Há 48 minutos Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Há 1 hora Ministro prevê renegociação de R$ 90 bi em 3ª fase do Desenrola
Há 2 horas Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
Vento Sul
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Portela FM
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
3
Há 5 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
4
Há 7 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
5
Há 7 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Portela FM
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Vento Sul
Tarzan
Tarzan
Agro Niederle
Vento Sul
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Pizzaria Alcapone
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados