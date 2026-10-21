Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela

O Dia Nacional da Alimentação Escolar, celebrado em 21 de outubro, destaca a importância das refeições oferecidas aos estudantes durante a rotina escolar. Em Tenente Portela, mais de 1.500 alunos são atendidos diariamente, com cerca de 5 mil refeições servidas nas instituições contempladas pelo programa municipal.

Para mostrar como funciona esse trabalho, a Prefeitura visitou a Escola Municipal de Educação Infantil Descobrindo o Saber. No cardápio do dia, os estudantes receberam massa com carne, feijão, salada e frutas como banana, maçã, manga e mamão.

A variedade também está presente ao longo da semana, com preparações como polenta com frango, arroz, feijão, mandioca, carne picada, lentilha, batata-doce, filé de tilápia e lasanha, além da oferta diária de frutas e verduras. Os cardápios são planejados para atender às necessidades nutricionais de cada faixa etária.

O serviço contempla as dez escolas municipais, o projeto AABB Comunidade e a Escola Recanto da Alegria, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Conforme a modalidade de ensino e a jornada escolar, são oferecidas de uma a quatro refeições por aluno, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Planejamento e trabalho coletivo

A qualidade da alimentação depende de uma rede de profissionais e parceiros. O trabalho começa com o planejamento da nutricionista responsável, passa pela preparação das refeições pelas merendeiras e envolve as equipes encarregadas da organização e da entrega dos alimentos.

A agricultura familiar e os fornecedores locais também contribuem para o abastecimento, com o fornecimento de produtos frescos e o fortalecimento da economia do município.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressalta que a alimentação adequada contribui para a saúde, a concentração e a aprendizagem dos estudantes.

“Nosso objetivo é que cada aluno tenha acesso a refeições de qualidade, preparadas com carinho e responsabilidade. É um investimento no desenvolvimento das nossas crianças”, destacou.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela