WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Mercado do povo
Vento Sul
Meganet
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Vista Gaúcha

Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha

Última atividade da terceira etapa reuniu moradores na SORELA, com oficinas práticas e troca de conhecimentos sobre saúde e bem-estar

21/10/2026 20h46
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

O Projeto Saúde realizou, na terça-feira (20), o sétimo e último encontro do ano em Vista Gaúcha. A atividade ocorreu na SORELA, Associação dos Funcionários Públicos Municipais, e reuniu um público acima das expectativas dos organizadores.

A iniciativa é desenvolvida em parceria pelas secretarias municipais da Saúde, Agropecuária, Educação e Assistência Social, além da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O objetivo é compartilhar conhecimentos e alternativas que contribuam para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Durante o encontro, os participantes acompanharam oficinas práticas de fabricação de sal temperado, sabão neutro, escalda-pés, sabonete terapêutico, pomada cicatrizante e repelente. As atividades apresentaram técnicas que podem ser aplicadas no cotidiano das famílias.

O secretário municipal da Agropecuária e vice-prefeito, André Danetti, avaliou positivamente a terceira etapa do projeto, destacando a participação da comunidade e a procura pelas atividades.

Segundo ele, os encontros possibilitam compartilhar alternativas caseiras e naturais, valorizar conhecimentos tradicionais, como o uso de chás, e incentivar o aproveitamento de recursos disponíveis nas próprias residências.

Ao longo desta etapa, o Projeto Saúde percorreu diferentes comunidades do interior e também a área urbana de Vista Gaúcha, promovendo a integração entre os moradores e os serviços públicos, além de momentos de aprendizado e troca de experiências.

O encerramento reforça a importância da parceria entre o poder público e as entidades envolvidas na promoção da saúde, na prevenção e na melhoria da qualidade de vida da população.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha

  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
  • Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Divulgação/Ascom Vista Gaúcha lidera ranking do Idese na Região Celeiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h15
18°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 15°
18°

Sensação

8.39 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Folha Popular
Lazzaretti
Sala
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Meganet
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela aprova três projetos e recebe demandas da comunidade
Tenente Portela - RS
Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Sala
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 34 minutos Câmara de Tenente Portela aprova três projetos e recebe demandas da comunidade
Há 43 minutos Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Há 48 minutos Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Há 1 hora Ministro prevê renegociação de R$ 90 bi em 3ª fase do Desenrola
Há 2 horas Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Portela FM
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Sala
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 7 dias PEC da Segurança Pública está na pauta do Plenário nesta quinta-feira O Plenário do Senado pode votar nesta quinta-feira (15), a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/2025 ), que busca ampliar a integraç...
2
Há 5 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
3
Há 5 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
4
Há 7 dias Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho
5
Há 7 dias Senadores aprovam pedido para acelerar votação da PEC da Segurança
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Fitness
Tarzan
Portela FM
Vento Sul
Sicredi
Sala
Portela FM
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Vento Sul
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados