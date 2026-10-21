Projeto Saúde encerra atividades do ano com encontro em Vista Gaúcha

O Projeto Saúde realizou, na terça-feira (20), o sétimo e último encontro do ano em Vista Gaúcha. A atividade ocorreu na SORELA, Associação dos Funcionários Públicos Municipais, e reuniu um público acima das expectativas dos organizadores.

A iniciativa é desenvolvida em parceria pelas secretarias municipais da Saúde, Agropecuária, Educação e Assistência Social, além da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O objetivo é compartilhar conhecimentos e alternativas que contribuam para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Durante o encontro, os participantes acompanharam oficinas práticas de fabricação de sal temperado, sabão neutro, escalda-pés, sabonete terapêutico, pomada cicatrizante e repelente. As atividades apresentaram técnicas que podem ser aplicadas no cotidiano das famílias.

O secretário municipal da Agropecuária e vice-prefeito, André Danetti, avaliou positivamente a terceira etapa do projeto, destacando a participação da comunidade e a procura pelas atividades.

Segundo ele, os encontros possibilitam compartilhar alternativas caseiras e naturais, valorizar conhecimentos tradicionais, como o uso de chás, e incentivar o aproveitamento de recursos disponíveis nas próprias residências.

Ao longo desta etapa, o Projeto Saúde percorreu diferentes comunidades do interior e também a área urbana de Vista Gaúcha, promovendo a integração entre os moradores e os serviços públicos, além de momentos de aprendizado e troca de experiências.

O encerramento reforça a importância da parceria entre o poder público e as entidades envolvidas na promoção da saúde, na prevenção e na melhoria da qualidade de vida da população.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha