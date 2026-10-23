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Política

Segundo turno: acesso à Esplanada será controlado no domingo

Principal bloqueio ficará próximo à Catedral de Brasília

23/10/2026 16h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O acesso à Esplanada dos Ministérios será controlado no domingo (25), quando ocorre o segundo turno das eleições gerais . Desde a noite de sábado (24), a circulação na área poderá sofrer alterações ao longo do dia, de acordo com informações do Governo do Distrito Federal (GDF) .

O principal bloqueio ficará próximo à Catedral de Brasília, na altura das vias L2 Norte e L2 Sul. Grupos que pretendam promover manifestações ou comemorações políticas não poderão avançar para o interior da Esplanada.

Órgãos de trânsito poderão montar barreiras e desvios temporários conforme a movimentação de pessoas e veículos, tanto durante a votação quanto após o fechamento das urnas, às 17h.

A orientação do GDF é que os motoristas planejem deslocamentos com antecedência e usem rotas alternativas, caso precisem passar pela região central de Brasília.

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