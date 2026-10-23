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Esportes

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia zagueiras finalistas

Cinco jogadoras de quatro times disputam duas vagas na seleção do ano

23/10/2026 17h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

As melhores zagueiras do futebol feminino do país no ano estão na relação de finalistas da categoria no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. Os nomes anunciados nesta sexta-feira (23), que disputam duas vagas na seleção da temporada, são: Carol Gil, Tayla (ambas do São Paulo), Núbia (Flamengo), Pati Maldaner (Palmeiras) e Thaís Ferreira (Corinthians).

A dupla de zaga titular são-paulina teve participação determinante na conquista do título brasileiro deste ano. A melhor defesa da competição foi justamente a das Soberanas, com 14 gols sofridos em 23 jogos. Não à toa, Carol Gil e Tayla foram convocadas à seleção brasileira pelo técnico Arthur Elias para amistosos diante da Argentina nos últimos dias 10 e 13 de outubro.

A primeira, que faz 23 anos em dezembro, recebeu a primeira oportunidade com a Amarelinha, estreando no segundo amistoso (empate por 2 a 2 na Arena de Pernambuco, em Recife). A segunda, de 34 anos e duas Copas do Mundo no currículo, em 2015 e 2019, voltou a representar o Brasil após seis anos.

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Tão jovem quanto Carol Gil, Núbia se destaca pela presença de área. Com 1,90 metro de altura, a zagueira de 23 anos ajuda o Flamengo não somente na defesa, mas também no ataque, como referência nos cruzamentos e lances de bola parada. Foram três gols da Menina da Gávea no Brasileirão. Entre eles, o primeiro do torneio, na vitória por 1 a 0 sobre o Mixto, no Dutrinha, em Cuiabá.

Em meio ao rodízio no setor defensivo do Palmeiras que a técnica Rosana Augusto eventualmente realiza, Pati Maldaner dificilmente fica fora do time. Em agosto de 2026, a jogadora de 23 anos rejeitou uma proposta para atuar no Al Qadsiah (Arábia Saudita), que poderia se tornar a segunda negociação mais cara da história do futebol feminino do país (aproximadamente R$ 4,1 milhões).

Vice-campeã brasileira pelo Corinthians, Thaís Ferreira prezou pela regularidade em 2026. Esteve em 21 dos 23 duelos das Brabas pela competição nacional, sempre como titular, marcando três gols na trajetória. Nome de confiança de Arthur na seleção brasileira, a defensora de 30 anos ficou fora apenas dos jogos contra a Argentina, sendo desconvocada devido a dores no joelho. Em abril, venceu o Fifa Series pela Amarelinha.

As cinco finalistas foram selecionadas em votação realizada por representantes dos clubes da elite do futebol feminino nacional. Segundo o regulamento da premiação, não era permitido escolher integrantes do próprio time.

Além das premiações por posição, as outras categorias são: Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Esta última destaca o clube que melhor promoveu ações de combate à violência contra a mulher.

Desde a última segunda(19), a organização do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas tem revelado as finalistas das diferentes categorias. Anteriormente, foram anunciadas as candidatas a Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Goleira e Melhor Lateral-Direita. As ganhadoras serão apresentadas em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro.

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