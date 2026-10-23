Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral

O segundo turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, quando os eleitores brasileiros voltarão às urnas para escolher o presidente da República. No Rio Grande do Sul, a disputa para o governo estadual foi definida no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Na região, a votação envolve os cinco municípios que integram a 101ª Zona Eleitoral, com sede em Tenente Portela: Tenente Portela, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita. Conforme os dados do primeiro turno, a zona eleitoral reúne 23.055 eleitores aptos a votar. Desse total, 18.714 compareceram às urnas e 4.341 não votaram, o que corresponde a uma abstenção de aproximadamente 18,83%.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Neste segundo turno, o eleitor precisará registrar apenas um voto, para presidente da República, o que torna o procedimento mais simples em comparação com o primeiro turno.

Comparecimento no primeiro turno - Os números da votação de 4 de outubro indicam que quatro dos cinco municípios da 101ª Zona Eleitoral tiveram comparecimento superior às médias estadual e nacional. Na avaliação do juiz eleitoral Hugo Pastorio Pereira, responsável pela zona, os índices demonstram o comprometimento dos eleitores da região com o exercício da cidadania.

Confira os números do primeiro turno:

Tenente Portela: 10.706 eleitores aptos; 8.672 compareceram; 2.034 ausências.

Vista Gaúcha: 2.652 eleitores aptos; 2.180 compareceram; 472 ausências.

Miraguaí: 4.473 eleitores aptos; 3.666 compareceram; 807 ausências.

Derrubadas: 2.624 eleitores aptos; 2.151 compareceram; 473 ausências.

Barra do Guarita: 2.600 eleitores aptos; 2.045 compareceram; 555 ausências.

Os dados têm como referência a totalização do primeiro turno.

A Justiça Eleitoral não divulgou, nas informações consultadas, uma estimativa numérica específica de quantos eleitores deverão comparecer neste domingo. O total de 23.055 corresponde ao eleitorado apto registrado para o primeiro turno e serve como referência para a participação esperada.

Orientações para votar - Em entrevista à Folha Popular, Mateus Elegeda, chefe de cartório eleitoral, reforçou que os eleitores devem conferir o documento de identificação e o local de votação antes de sair de casa. Conforme a orientação repassada, não houve mudança nos locais de votação entre o primeiro e o segundo turno na zona eleitoral.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Também é possível utilizar o e-Título como identificação, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor. O título impresso não é obrigatório.

Como haverá apenas um voto, a votação tende a ser mais rápida. O eleitor pode levar uma anotação em papel com o número do candidato escolhido, mas não poderá entrar na cabine com celular ou outros equipamentos eletrônicos. Os aparelhos devem ser deixados no local indicado pelos mesários antes do voto

Regras para propaganda e transporte de eleitores - No dia da votação, é permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência política, por meio de itens como bandeiras, broches e adesivos. Não são permitidas manifestações coletivas, aglomerações com finalidade de propaganda, passeatas, carreatas, distribuição de materiais de campanha ou veículos com som promovendo candidaturas.

Mateus também alertou para as regras de transporte de eleitores. O deslocamento pode ocorrer em veículo próprio do eleitor ou de familiares, transporte coletivo regular, táxi ou aplicativo, desde que não haja condicionamento do voto ou uso do serviço como forma de pressão política. O transporte irregular de eleitores pode configurar crime eleitoral.

O chefe do cartório acrescentou que denúncias de possíveis irregularidades podem ser encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral ou registradas pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo - Uma das orientações destacadas pelo chefe do cartório é que o eleitor apto que não compareceu no primeiro turno pode votar normalmente neste domingo, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência anterior.

A justificativa pela falta no primeiro turno pode ser apresentada até 3 de dezembro de 2026, por meio do e-Título, do Requerimento de Justificativa Eleitoral ou diretamente em um cartório eleitoral. Cada turno é considerado uma eleição independente, e a ausência anterior não impede o voto no segundo turno, desde que a situação eleitoral esteja regular.

A recomendação da Justiça Eleitoral é que os eleitores confiram seus documentos, compareçam ao local habitual de votação e exerçam o direito ao voto. A participação é importante para a definição dos rumos do país nos próximos anos.