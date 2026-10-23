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Polícia Civil alerta para golpe com falsas vagas de motorista em Crissiumal

Duas pessoas perderam R$ 650 após receberem pedidos de pagamento para atualização de cursos; empresa citada na oferta confirmou que se tratava de fraude.

23/10/2026 17h41
Por: Júlio Santos
Imagem : Polícia Civil
Imagem : Polícia Civil

A Polícia Civil de Crissiumal investiga um golpe envolvendo falsas ofertas de emprego para motorista, divulgadas em nome da empresa CIAPETRO, com sede em Esteio, no Rio Grande do Sul. O caso veio a público nesta sexta-feira, 23 de outubro, após duas pessoas procurarem a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

Conforme as informações divulgadas por veículos de comunicação da região, as vítimas encontraram anúncios de vagas que circularam por meio do SINE de Crissiumal e da imprensa local. Os interessados entraram em contato com uma pessoa que se apresentava como responsável pelo processo seletivo.

Durante as conversas, foi solicitado o pagamento de R$ 650, dividido em duas transferências via PIX. A justificativa era custear a atualização de cursos necessários para o transporte de cargas perigosas. Depois de realizarem os pagamentos, os candidatos passaram a desconfiar da oferta quando foram solicitados novos valores.

Anúncios foram retirados após suspeita

Segundo o Guia Crissiumal, um anúncio chegou a ser publicado nas redes sociais do veículo na manhã de quinta-feira, 22 de outubro, mas foi retirado após surgirem dúvidas sobre a autenticidade da oferta. Entre os sinais de alerta estavam o número de telefone informado e os salários anunciados. A confirmação de que se tratava de um golpe ocorreu após a apuração junto às autoridades e à empresa mencionada.

O Grupo Chiru também noticiou a possibilidade de que outras pessoas da região tenham sido abordadas. Até o momento, porém, não há confirmação oficial do número total de vítimas.

Orientações aos candidatos

A orientação é desconfiar de ofertas de emprego que exijam pagamentos antecipados para participar de seleções, realizar cursos ou garantir uma contratação. Antes de fornecer documentos ou transferir dinheiro, o candidato deve confirmar a existência da vaga diretamente pelos canais oficiais da empresa contratante.

Quem suspeitar que foi vítima do golpe deve registrar ocorrência na Polícia Civil. Pessoas que realizaram transferências via PIX também podem entrar em contato com a instituição financeira para comunicar a fraude e verificar as medidas disponíveis.

O caso serve de alerta para quem busca oportunidades de trabalho: anúncios divulgados em redes sociais ou por intermediários devem ser verificados antes de qualquer pagamento.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil

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