Veículos de Senado e Câmara farão cobertura integrada do segundo turno

Os veículos de comunicação do Senado e da Câmara dos Deputados preparam uma nova cobertura integrada para acompanhar o segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25). A programação terá boletins informativos de hora em hora, das 8h às 13h. A partir das 14h, começa a transmissão contínua, que seguirá até a conclusão da apuração dos resultados, com a participação de mais de 30 emissoras legislativas de TV e rádio de diferentes regiões do país.

O coordenador-geral da Secretaria de Comunicação (Secom) do Senado, Ronaldo Martins, destaca que a participação das equipes de jornalismo das assembleias legislativas e das câmaras municipais ajudará a mostrar “os rostos de todos os brasileiros que viverão no domingo um dos eventos mais importantes da democracia”. A cobertura, explica, terá a isenção que é característica da rede legislativa.

— Os veículos de comunicação do Senado e da Câmara estarão atentos a todos os detalhes do processo de votação desde as 8 horas e manterão a transmissão ao vivo até que sejam divulgados os resultados finais da apuração — registra Martins.

No primeiro turno (dia 4), foram 14 horas de transmissão ao vivo sem intervalos, com a participação de 54 emissoras legislativas parceiras, de todos os estados e do Distrito Federal.

Agência Senado

A Agência Senado acompanhará a apuração dos votos com informações atualizadas a partir dos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de cobrir a eleição presidencial, entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a Agência vai publicar no domingo uma reportagem sobre a composição do Senado em 2027, ainda não totalmente definida em razão de três senadores disputarem o governo de seus estados no segundo turno:

no Acre, o senador Alan Rick (Republicanos) disputa o governo com a atual governadora, Mailza Assis (PP);

no Amazonas, o segundo turno é entre o senador Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);

no Tocantins, a disputa opõe a senadora Professora Dorinha (União) e o deputado Vicentinho Júnior (PP).

A votação de 4 de outubro definiu 54 senadores para o período de 2027 a 2035.

A diretora da Agência Senado, Paola Lima, explica que a comunicação pública exercida pela agência e pelos demais veículos da Secom tem como missão garantir ao cidadão acesso a informações corretas, completas e confiáveis sobre a atuação do Poder Legislativo. Durante o processo eleitoral, ressalta a diretora, esse compromisso ganha ainda mais relevância.

A diretora lembra que, desde o início do ano, a agência vem publicando uma série de reportagens que abordam diferentes etapas e aspectos das eleições, desde o calendário e as regras eleitorais até a votação e a apuração dos votos.

— Mais do que informar, esse trabalho busca contribuir para que a população compreenda como são escolhidos seus representantes e possa acompanhar, de maneira consciente e esclarecida, um dos momentos fundamentais da vida democrática. Afinal, conhecer o processo eleitoral, participar das escolhas e acompanhar seus resultados são expressões essenciais do exercício da cidadania — afirma Paola Lima.

O Portal Senado Notícias, publicado pela Agência Senado, alcançou 3,6 milhões de acessos no dia do primeiro turno. Entre outros temas, foram publicadas matérias sobre os senadores eleitos, a disputa presidencial do primeiro turno e o desempenho de senadores que se candidataram a outros cargos. No perfil da Agência no Instagram (@agenciasenado) houve 7,7 milhões de visualizações e 4,5 milhões de perfis alcançados nos dias 4 e 5 de outubro.

Programação

A cobertura reúne Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e Rádio Câmara, além das redes sociais das duas Casas e das emissoras parceiras. Repórteres de TVs e rádios de assembleias legislativas e câmaras municipais farão entradas ao vivo, trazendo informações diretamente dos estados e municípios.

A transmissão contará ainda com entrevistas, análises e participações ao vivo do TSE, de tribunais regionais eleitorais, das redações e das emissoras parceiras.

A partir das 14h, especialistas e consultores do Senado e da Câmara vão explicar o funcionamento do processo eleitoral, contextualizar os resultados e analisar o cenário político. A partir das 17h, com o encerramento da votação (pelo horário de Brasília), a cobertura terá como foco a apuração dos votos, a divulgação dos resultados oficiais e seus desdobramentos.

A página especial Eleições 2026 traz reportagens, entrevistas, orientações ao eleitor e conteúdos sobre o processo eleitoral.

Combate à desinformação

Ao longo do dia, as redes sociais do Senado e da Câmara publicarão conteúdos de serviço, orientações da Justiça Eleitoral, checagens de informações falsas e atualizações sobre a votação e a apuração.

O Senado Verifica e o Comprove, serviços de combate à desinformação do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, também estarão à disposição da população para esclarecer dúvidas e verificar informações relacionadas às eleições no domingo de votação. O atendimento será realizado pelos seguintes canais:

Senado Verifica:WhatsApp (61) 98190-0601

Comprove:WhatsApp (61) 99660-2003