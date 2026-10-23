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Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Prisão ocorreu durante a Operação Cerco Fechado; policiais apreenderam maconha, duas balanças de precisão, oito munições e outros materiais.

23/10/2026 17h45Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.
Foto: Divulgação/Efetivo do 7º BPM.

A Brigada Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de entorpecentes na tarde de quinta-feira, 22 de outubro, em Santo Augusto. A ação foi realizada durante a Operação Cerco Fechado, por policiais militares que atuam no município.

Durante a ocorrência, foram apreendidas duas balanças de precisão, uma porção de maconha, um rádio comunicador, um aparelho celular iPhone e oito munições de diferentes calibres.

A ação foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Concluídos os procedimentos legais, ele foi conduzido ao sistema prisional.

A ação integra as atividades de policiamento e combate ao tráfico de entorpecentes desenvolvidas pela Brigada Militar na região.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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