Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

A Brigada Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de entorpecentes na tarde de quinta-feira, 22 de outubro, em Santo Augusto. A ação foi realizada durante a Operação Cerco Fechado, por policiais militares que atuam no município.

Durante a ocorrência, foram apreendidas duas balanças de precisão, uma porção de maconha, um rádio comunicador, um aparelho celular iPhone e oito munições de diferentes calibres.

A ação foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Concluídos os procedimentos legais, ele foi conduzido ao sistema prisional.

A ação integra as atividades de policiamento e combate ao tráfico de entorpecentes desenvolvidas pela Brigada Militar na região.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.