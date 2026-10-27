WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Tarzan
Meganet
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Sala
Portela FM
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Niederle
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Política

Polícia Federal cancela passaportes de Flávio Bolsonaro

Imprensa argentina noticiou que o senador fugiu do Brasil

27/10/2026 13h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) cancelou os passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), uma vez que ele não cumpriu a decisão judicial de entrega dos documentos . Não há, até o momento, registro formal de saída do senador do país.

Diante da situação, a PF vai oficiar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sobre o não cumprimento da determinação.

O cancelamento dos passaportes ocorre em meio a suspeitas de que o candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2026 teria cruzado a fronteira para a Argentina usando documento de identidade e com a intenção de ir aos Estados Unidos a bordo de um jato executivo.

A suspeita ganhou força após matéria publicada nesta terça-feira (27) pelo site argentino Infobae , informando que o senador já estaria em Puerto Iguazú, cidade que faz fronteira com o Brasil. De lá, ele viajaria para os Estados Unidos a bordo de um Gulfstream G400, registro LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A.

Ainda segundo a imprensa argentina, a Casa Rosada informou não ter registrado, até o momento, a entrada de Flávio Bolsonaro no país.

Flávio é investigado em dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um deles, é suspeito, ao lado do advogado Willer Tomaz, de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de bets. Ele também é alvo de outro inquérito que investiga o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de seu pai.

Irmão nos Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, está nos Estados Unidos, apesar de constar contra ele um mandado de prisão em aberto no Brasil . Na semana passada, Eduardo, que teve o mandato de deputado federal cassado, defendeu que Flávio deveria deixar o Brasil se perdesse a eleição .

O ex-deputado foi condenado a quatro anos de prisão por articular sanções contra autoridades brasileiras e o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações do país , em uma tentativa de evitar a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista.

PL reconheceu vitória de Lula

Apesar de Flávio não ter aceitado a derrota no segundo turno das eleições presidenciais em seu primeiro discurso após a apuração, o Partido Liberal reconheceu publicamente nesta terça-feira que Luiz Inácio Lula da Silva venceu o pleito .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito com uma diferença de mais de 4,4 milhões de votos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil PL, partido de Flávio, reconhece vitória de Lula nas eleições
© Paulo Pinto/Agência Brasil Líderes estrangeiros reconhecem vitória e parabenizam Lula
© Paulo Pinto/Agência Brasil Posse de Lula será em 5 de janeiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h15
23°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

5.29 km/h

Vento

61%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Portela FM
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Vento Sul
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Tarde Cultural das escolas municipais será realizada neste sábado em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
APPATA
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Lazzaretti
Vento Sul
Sicoob
Sala
Portela FM
Fitness
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 45 minutos Tarde Cultural das escolas municipais será realizada neste sábado em Tenente Portela
Há 47 minutos Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social
Há 2 horas Inep divulga local de provas do Enem; candidato pode conferir no site
Há 3 horas MPT registra quase 2 mil denúncias de assédio eleitoral no Brasil
Há 3 horas Lideranças ianomâmis cobram proteção e continuidade de ações ambientais
Lazzaretti
Vento Sul
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Portela FM
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 6 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 5 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Praças de Tenente Portela terão revitalização para melhorar espaços de convivência
4
Há 6 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
5
Há 7 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Ponto Grill
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Portela FM
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Vento Sul
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados