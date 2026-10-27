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Tenente Portela abre inscrições para processo seletivo na Assistência Social

Seleção prevê cadastro reserva para três funções, com salários de até R$ 4.461,72; inscrições gratuitas seguem até 6 de novembro

27/10/2026 16h43
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação/Ascom
Imagem: Divulgação/Ascom

A Prefeitura de Tenente Portela abre nesta quarta-feira (28) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 007/2026, destinado à formação de cadastro reserva para três funções na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação: Técnico de Referência, Orientador Social e Psicólogo.

As vagas previstas são para carga horária de 40 horas semanais, com remunerações que variam conforme a função. Para Técnico de Referência, o salário é de R$ 2.218,34; para Orientador Social, R$ 1.774,67; e para Psicólogo, R$ 4.461,72. Os requisitos de escolaridade e habilitação são específicos para cada cargo.

Inscrições gratuitas e presenciais

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 6 de novembro de 2026, exclusivamente de forma presencial, na sede da Prefeitura, localizada na Praça Tenente Portela, nº 23, no Centro.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Seleção e resultado

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional. Conforme o cronograma divulgado, o resultado final está previsto para 4 de dezembro de 2026.

Os interessados devem consultar o edital para verificar os requisitos de cada função, a documentação necessária, os critérios de avaliação e as demais etapas do processo.

O documento está disponível no site oficial da Prefeitura, www.tenenteportela.rs.gov.br, na seção Cidadão, em Concursos, Processo Seletivo.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

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