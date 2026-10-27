Tarde Cultural das escolas municipais será realizada neste sábado em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, promove neste sábado, 31 de outubro, a Tarde Cultural das Escolas da Rede Municipal. A programação começa às 13h30, na Praça do Imigrante, e é aberta à comunidade.

O evento contará com apresentações artísticas preparadas pelos estudantes, com o objetivo de valorizar a criatividade, a expressão cultural e os talentos desenvolvidos no ambiente escolar.

A atividade também será uma oportunidade para as famílias acompanharem o trabalho realizado pelas escolas e prestigiarem as manifestações artísticas dos alunos, em um momento de integração entre a comunidade escolar e os moradores.

Durante a programação, haverá venda de lanches. O transporte escolar estará disponível, seguindo os roteiros habituais.

A administração municipal convida a comunidade a participar e prestigiar os estudantes em uma tarde dedicada à cultura, à arte e à educação.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela