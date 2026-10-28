Tenente Portela realiza vistoria no cemitério para prevenir a dengue

Profissionais do setor de Endemias de Tenente Portela realizaram uma vistoria preventiva no Cemitério Municipal e identificaram água parada em diversos vasos de flores. Durante a ação, os recipientes foram esvaziados para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Além da vistoria, a equipe orientou as floriculturas do município sobre cuidados com as embalagens plásticas dos arranjos destinados ao cemitério. A recomendação é fazer pequenos cortes na parte inferior dos plásticos, permitindo o escoamento da água e evitando o acúmulo que favorece a proliferação do mosquito.

Colaboração da comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento reforça o pedido para que a população mantenha os cuidados ao levar flores e visitar os túmulos.

A atenção aos vasos e às embalagens é importante para impedir o acúmulo de água e reduzir os locais propícios à reprodução do mosquito.

A administração municipal destaca que a prevenção depende também da colaboração dos moradores e dos comerciantes, contribuindo para a proteção da saúde de toda a comunidade.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela