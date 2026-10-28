WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Meganet
Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Justiça

Justiça bloqueia R$ 327 mi do CV por venda ilegal de gás de cozinha

MPRJ denunciou 12 integrantes da organização criminosa

28/10/2026 18h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco) denunciou nesta quarta-feira (28), 12 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) acusados de controlar a comercialização de botijões de gás de cozinha em comunidades da região metropolitana do Rio, através de ameaças e extorsões contra comerciantes.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o MPRJ obteve junto à 2ª Vara Criminal Especializada da Capital, o bloqueio de mais de R$ 327 milhões em recursos vinculados aos denunciados e às empresas utilizadas no esquema criminoso.

As apurações apontaram que o esquema era montado por uma estrutura organizada, com funções específicas e comunicação permanente entre seus integrantes.

Equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Entre os denunciados está a principal liderança do Comando Vermelho no Rio, Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”.

Ele é apontado como a principal liderança da facção em liberdade e comanda as ações do CV do Complexo do Alemão.

As investigações tiveram início após o proprietário de um depósito de gás da comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, denunciar à polícia ameaças de morte e sequestro.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso obrigava comerciantes a comprar gás exclusivamente de uma distribuidora específica ou exigir o pagamento de taxas mensais ao tráfico de drogas para continuar trabalhando.

O esquema funcionou entre 2024 e 2025, em comunidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e na capital fluminense. Os moradores dessas comunidades eram obrigados a comprar gás somente dos locais apontados pelos traficantes, mesmo com preços majorados.

De acordo com a denúncia, as ameaças tinham como objetivo eliminar a concorrência, impor condições comerciais favoráveis aos criminosos e assegurar o pagamento periódico de valores à organização criminosa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Kassio pede à PGR parecer sobre revisão da pena de Bolsonaro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro pede prisão de PM que atropelou motociclista em SC
© Paulo Pinto/Agência Brasil MPT registra quase 2 mil denúncias de assédio eleitoral no Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 24° - Mínima: 15°
20°

Sensação

6.95 km/h

Vento

89%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Tarzan
Agro Niederle
Portela FM
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Meganet
Folha Popular
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Meganet
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Fitness
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 20 minutos Senado analisa proibição a cursos à distância em saúde e educação física
Há 20 minutos Justiça bloqueia R$ 327 mi do CV por venda ilegal de gás de cozinha
Há 20 minutos Reforma tributária: TCU calcula alíquota da CBS em 11,3% para 2027
Há 1 hora Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela
Há 1 hora Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Portela FM
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos Atividade alusiva ao Mês da Pessoa Idosa promoveu a integração entre gerações, com apresentações musicais, brincadeiras e dança
2
Há 7 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
3
Há 7 dias Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
4
Há 7 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
5
Há 7 dias Alimentação escolar atende mais de 1.500 alunos diariamente em Tenente Portela
Agro Niederle
Portela FM
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
APPATA
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados