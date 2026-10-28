Polícia Civil e Brigada Militar apreendem grande quantidade de cocaína em Tenente Portela

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína e aproximadamente R$ 24 mil em dinheiro na tarde de quarta-feira, 28 de outubro, em Tenente Portela. A operação ocorreu por volta das 15h30min, nas proximidades do Hospital Santo Antônio (HSA), na área central do município, e terminou com a prisão em flagrante de três homens e uma mulher, todos moradores de Tenente Portela.

A ação foi resultado de um trabalho investigativo que reuniu informações sobre a possível comercialização de drogas no local. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram diversos pinos de cocaína preparados para a venda, além de dinheiro e aparelhos celulares que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Até o fechamento desta edição, a quantidade exata de cocaína apreendida ainda não havia sido definida, pois o material permanecia em processo de pesagem.

Investigação reuniu informações e monitoramento

O delegado de Polícia Civil Roberto Fagundes Audino explicou que as investigações começaram após informações de moradores e abordagens realizadas pela Brigada Militar a pessoas que teriam adquirido drogas nas proximidades do hospital.

“Já tinha informação de que havia tráfico de drogas pelas pessoas que transitavam ali, os moradores”, relatou o delegado. Segundo ele, policiais militares abordaram alguns usuários, que indicaram ter comprado entorpecentes naquele ponto. Os registros das ocorrências foram encaminhados à Polícia Civil e contribuíram para o início da apuração.

A partir dessas informações, os policiais civis realizaram uma investigação preliminar, com monitoramento do local e registros fotográficos. Com os elementos reunidos, foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão.

“Depois de todas as informações, mais o monitoramento que a gente fez, com registros fotográficos, nós pedimos um mandado de busca no local”, explicou Audino.

O trabalho também contou com o acompanhamento da Brigada Militar nos dias que antecederam a operação. Conforme o delegado, os policiais mantiveram a vigilância para reunir novos elementos antes de cumprir a ordem judicial.

Abordagem de usuários antecedeu a entrada no imóvel

No dia da operação, dois usuários foram abordados após saírem do local investigado. Com eles, foi identificado um pino de cocaína, conforme relatado pelo delegado. Na sequência, as equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar entraram no imóvel para cumprir o mandado.

No interior da propriedade, foram encontrados diversos pinos de cocaína preparados para comercialização. Segundo Audino, também havia uma placa com preços e indicação de aceitação de pagamentos via Pix, elementos que serão considerados na investigação.

O delegado informou que, durante o período de apuração, cerca de cinco ou seis consumidores haviam sido abordados pela Brigada Militar em situações relacionadas ao ponto investigado. Os registros dessas abordagens ajudaram a subsidiar a investigação policial.

Trabalho conjunto e combate ao tráfico

O sargento Roger Machado, comandante da Brigada Militar em Tenente Portela, destacou que a operação foi resultado da atuação integrada entre as duas forças de segurança.

“Foi um trabalho em conjunto da Brigada Militar com a Polícia Civil, que se estendeu há alguns meses”, afirmou.

Segundo o comandante, o monitoramento e a coleta progressiva de informações permitiram reunir elementos sobre a possível atividade de tráfico no endereço. Com a autorização judicial, as equipes puderam realizar a busca e apreensão.

Machado também ressaltou a importância das ações de combate ao comércio de drogas para a segurança pública. “É um trabalho desenvolvido em prol da comunidade”, declarou.

Celulares serão analisados

Além da cocaína e do dinheiro, foram apreendidos aproximadamente cinco ou seis aparelhos celulares. De acordo com o delegado, os dispositivos foram acondicionados e lacrados conforme os procedimentos de preservação da cadeia de custódia.

A Polícia Civil já possui autorização judicial para extrair e analisar os dados dos aparelhos. O procedimento será realizado por meio de setor especializado, e as informações obtidas poderão ajudar a identificar a origem dos entorpecentes e esclarecer possíveis conexões com outras pessoas.

“Agora a gente vai tentar, nós apreendemos o celular, colocamos tudo em embalagens, lacrados”, explicou Audino ao detalhar as próximas etapas da investigação.

Presos serão encaminhados ao sistema prisional

Após a operação, a Polícia Civil deu início aos procedimentos para a lavratura do auto de prisão em flagrante dos quatro suspeitos. Conforme informado pelo delegado, eles seriam encaminhados ao sistema prisional em Três Passos, ficando à disposição da Justiça.

A investigação terá continuidade para esclarecer a procedência da droga e verificar se outras pessoas estão envolvidas na atividade apurada. O material apreendido e os dados que poderão ser extraídos dos celulares deverão integrar o inquérito policial.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil e da Brigada Militar.