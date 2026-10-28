Montagem da 5ª Feira Negócios Daqui avança em Tenente Portel

Os preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui seguem em ritmo acelerado em Tenente Portela. Diferentes equipes atuam simultaneamente em vários pontos da área do evento para organizar a estrutura que receberá expositores e visitantes.

Os trabalhos incluem a montagem dos estandes, a instalação das estruturas na rua coberta e a organização dos pavilhões. Nesta edição, também haverá mudanças na distribuição dos espaços destinados aos participantes e ao público.

A organização dos ambientes faz parte dos preparativos para a feira, que busca reunir expositores e visitantes em um espaço voltado à divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela