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Montagem da 5ª Feira Negócios Daqui avança em Tenente Portel

Equipes trabalham simultaneamente na instalação dos estandes, na estrutura da rua coberta e na organização dos pavilhões

28/10/2026 17h35Atualizado há 1 hora
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

Os preparativos para a 5ª Feira Negócios Daqui seguem em ritmo acelerado em Tenente Portela. Diferentes equipes atuam simultaneamente em vários pontos da área do evento para organizar a estrutura que receberá expositores e visitantes.

Os trabalhos incluem a montagem dos estandes, a instalação das estruturas na rua coberta e a organização dos pavilhões. Nesta edição, também haverá mudanças na distribuição dos espaços destinados aos participantes e ao público.

A organização dos ambientes faz parte dos preparativos para a feira, que busca reunir expositores e visitantes em um espaço voltado à divulgação de produtos, serviços e oportunidades de negócios.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela

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