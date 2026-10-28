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Senado Federal

Paim celebra vitória de Lula e homenageia eleitores

O senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e exaltou a participação popular durante o processo eleit...

28/10/2026 19h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) celebrou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e exaltou a participação popular durante o processo eleitoral. Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), o senador disse que o resultado das urnas representa a escolha da população pela democracia.

— O povo fez a sua escolha: escolheu a democracia. E a democracia é isto: o direito de votar, de escolher, de divergir, de participar e de seguir lutando por um Brasil melhor — disse.

Paim homenageou idosos e pessoas com deficiência que enfrentaram dificuldades para votar, além de destacar a participação de jovens, mulheres, trabalhadores e movimentos populares. O senador também agradeceu às lideranças políticas e sociais que participaram da campanha e ressaltou a importância do envolvimento da população no processo eleitoral.

Ao tratar dos desafios do próximo governo, Paim defendeu o combate à fome e à pobreza, a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, a valorização dos idosos, a ampliação de oportunidades para os jovens e o enfrentamento ao racismo e a outras formas de discriminação. Ele também destacou a necessidade de diálogo, respeito às instituições e participação popular.

O parlamentar defendeu ainda o avanço de propostas voltadas à segurança pública e à gratuidade do transporte coletivo aos sábados e feriados. Para Paim, a vitória eleitoral marca o início de uma nova etapa de trabalho e compromisso com a população.

— Vi a emoção nos olhos das pessoas e a alegria dos que estavam ali com suas famílias. Vi trabalhadores, aposentados, jovens e mulheres celebrando o direito de participar. Vi gente que não desistiu de acreditar na força do povo e na força do voto. Que a democracia seja o nosso caminho e a solidariedade a nossa prática! Os próximos quatro anos serão de muito trabalho, justiça social e conquistas — afirmou.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly

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