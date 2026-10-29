WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicredi
Vento Sul
Niederle
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Ponto Grill
Economia

Instituto prevê impacto fiscal de R$ 40 bilhões com medidas de Lula

Relatório aponta pressão com Bolsa Família, bets e MEI

29/10/2026 17h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

As medidas anunciadas durante a campanha eleitoral à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem ter impacto fiscal de R$ 40 bilhões sem previsão no Orçamento deste ano e no de 2027, estima a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão consultivo vinculado ao Senado Federal.

O cálculo considera mudanças no Bolsa Família, a perda de arrecadação relacionada à bets e um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEI).

A estimativa consta no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de outubro, divulgado nesta quinta-feira (29). Segundo a instituição, o valor não inclui outras propostas apresentadas durante a campanha, como a ampliação do programa Pé-de-Meia para estudantes do ensino superior e a gratuidade do transporte coletivo nos fins de semana.

O relatório também alerta para a necessidade de um ajuste fiscal para estabilizar a dívida pública e aponta perspectivas de déficit primário este ano e em 2027.

Contas

Os R$ 40 bilhões estimados pela IFI estão associados a três frentes de medidas anunciadas durante a campanha:

  • Bolsa Família: reajuste dos benefícios do programa social;
  • Bets: perda de arrecadação relacionada ao fim das apostas de quota fixa;
  • MEI: medidas de ampliação de benefícios para microempreendedores individuais.

O impacto fiscal poderá ser maior caso outras propostas sejam implementadas.

A instituição ressalta que o cálculo não contempla o Pé-de-Meia Universitário nem a isenção de tarifas de transporte coletivo aos fins de semana.

A IFI projeta déficit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) este ano. Para 2027, a avaliação apresentada na abertura do relatório indica que os novos compromissos, somados às divergências entre as estimativas da instituição e os números do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), podem elevar o déficit primário efetivo potencial a 1% do PIB.

O déficit primário ocorre quando as despesas do governo superam as receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.

A instituição calcula que seria necessário alcançar um superávit primário de 2,1% do PIB para estabilizar a relação entre a dívida pública e o tamanho da economia.

“Considerando que a IFI estima ser necessário um superávit primário de 2,1% do PIB para estabilizar a relação dívida pública/PIB, esse quadro indica a necessidade de um ajuste fiscal equivalente a algo como 3 p.p. [pontos percentuais] do PIB”, afirmaram os diretores Marcus Pestana e Alexandre Andrade na apresentação do relatório.

Juros

O relatório também destaca que a elevação das estimativas para a taxa de juros real neutra (aquela que, em tese, não estimula nem desacelera a atividade econômica) aumenta o esforço necessário para estabilizar o endividamento público.

A mediana das estimativas de juro neutro chegou a 6,1% ao ano no terceiro trimestre deste ano, acima dos 5% utilizados anteriormente como referência pela IFI.

Nesse cenário, o superávit primário necessário para estabilizar a dívida subiria de 2,1% para 2,9% do PIB, mantidas as demais hipóteses do exercício apresentado no relatório.

A instituição também calcula que a probabilidade de a dívida bruta superar 90% do PIB até 2030 aumenta de 78,9% para 81,6% quando considerada a incerteza sobre o juro neutro.

Crédito público

Outro ponto abordado no relatório são as operações de crédito realizadas pela União com recursos do Orçamento, classificadas como despesas financeiras e que não entram diretamente no cálculo da meta de resultado primário.

Segundo a IFI, os pagamentos relacionados a créditos concedidos com recursos orçamentários passaram de R$ 71,7 bilhões em 2023 para R$ 220,3 bilhões acumulados até outubro deste ano.

Descontados os retornos ao Tesouro Nacional, as saídas líquidas chegaram a R$ 147,7 bilhões em 2025 e a R$ 180,5 bilhões nos dez primeiros meses deste ano.

Embora essas operações não comprometam formalmente o cumprimento das metas fiscais, a instituição avalia que elas têm impacto efetivo sobre a trajetória da dívida pública.

Previdência e BPC

A IFI também identificou pontos de atenção nas projeções orçamentárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No caso da Previdência, o relatório aponta que o Projeto de Lei Orçamentária de 2027 não contabiliza o impacto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre aposentadoria especial, estimado em R$ 13 bilhões.

Em relação ao BPC, a instituição observa divergências entre as projeções do governo e os dados disponíveis até agosto deste ano. Enquanto a estimativa governamental pressupõe redução do número de beneficiários no segundo semestre do ano e aumento das cessações em 2027, os registros indicavam expansão no total de benefícios emitidos.

Plano fiscal

Sobre a condução da política econômica após a reeleição de Lula, a instituição não prevê mudanças bruscas. A expectativa é de continuidade da estratégia gradualista de ajuste fiscal, com correções pontuais.

Os diretores da IFI, no entanto, defendem medidas consistentes para enfrentar o desequilíbrio das contas públicas e criar condições para a retomada dos investimentos.

“Sem um ajuste fiscal consistente não haverá retomada relevante dos investimentos estratégicos, crescimento acelerado, criação de empregos de qualidade, incremento da renda e dinheiro para financiar políticas públicas essenciais”, avalia Marcus Pestana.

O relatório também recomenda a apresentação de um plano fiscal para os próximos quatro anos e a definição do comando do Ministério da Fazenda, em meio às incertezas dos mercados financeiros.

Para a instituição, o desafio é conciliar o controle do endividamento, o financiamento de políticas públicas e a abertura de espaço no Orçamento para investimentos capazes de estimular o crescimento econômico.

Remanejamento

Na semana passada, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que pretende remanejar R$ 20 bilhões do Orçamento de 2027 para fazer frente aos novos gastos. A pasta não divulgou o impacto total das medidas anunciadas durante a campanha eleitoral. Apenas informou que o restante da diferença seria coberto pela revisão para baixo de estimativas de gastos obrigatórios no projeto de lei do Orçamento do próximo ano.

A mensagem de alteração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 será encaminhada ao Congresso Nacional assim que for designado o relator do projeto.

Para este ano, a pasta informou que os impactos serão residuais porque a maior parte das medidas anunciadas só começam efetivamente a valer no próximo ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CMN amplia em R$ 2 bi limite de crédito a estados e municípios
© Fernando Frazão/Agência Brasil Temporada de cruzeiros começa na sexta com projeção de mais empregos
© José Cruz/Agência Brasil Dívida Pública sobe 0,97% em setembro e encosta em R$ 9,4 trilhões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h16
17°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
17°

Sensação

6.7 km/h

Vento

97%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Folha Popular
Portela FM
Meganet
Tarzan
APPATA
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Vento Sul
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sala
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Fitness
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Vento Sul
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
APPATA
Últimas notícias
Há 15 minutos CMN amplia em R$ 2 bi limite de crédito a estados e municípios
Há 1 hora EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Há 1 hora EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Há 1 hora Vorcaro diz que não fez nada errado e pede voto de confiança
Há 2 horas Operação Contenção: DPRJ pede R$ 50 milhões em reparação a moradores
Ponto Grill
Unimed
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Pizzaria Alcapone
Fitness
Portela FM
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral Tenente Portela, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita voltam às urnas em 25 de outubro; chefe do cartório orienta sobre votação, documentos e regras eleitorais
2
Há 6 dias Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação
3
Há 6 dias Polícia Civil alerta para golpe com falsas vagas de motorista em Crissiumal
4
Há 6 dias Mais Médicos Especialistas oferece 224 vagas imediatas em nova chamada
5
Há 3 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Portela FM
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Portela FM
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicredi
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Folha Popular
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados