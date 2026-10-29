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Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa

Palestra com mastologistas orientou colaboradoras sobre sinais de alerta, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis

29/10/2026 14h38Atualizado há 12 segundos
Por: Júlio Santos
Colaboradoras da Unimed Noroeste/RS participaram de palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Fotos: Divulgação/Unimed
Colaboradoras da Unimed Noroeste/RS participaram de palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Fotos: Divulgação/Unimed

A Unimed Noroeste/RS realizou, durante o mês de outubro, ações voltadas à prevenção do câncer de mama e à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Entre as atividades promovidas para as colaboradoras esteve uma palestra realizada no dia 15, com a participação das médicas mastologistas Maria Cristina Biesdorf Pretto e Eduarda Silbert Luzzi.

Durante o encontro, as profissionais abordaram sinais que merecem atenção, exames preventivos e cuidados com a saúde da mulher. Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no triênio de 2026 a 2028, com risco estimado de 71,57 casos a cada 100 mil mulheres. A doença é o tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras, desconsiderados os tumores de pele não melanoma.

As mastologistas alertaram para alterações como nódulos, mudanças na pele das mamas, retração do mamilo e saída espontânea de secreção. A médica Eduarda Silbert Luzzi destacou que esses sinais precisam ser avaliados por um profissional de saúde, especialmente quando há mudanças na aréola, espessamento da pele ou retrações.

A médica Maria Cristina Biesdorf Pretto reforçou a importância de identificar a doença nos estágios iniciais. Conforme a especialista, o diagnóstico precoce está associado a índices de cura superiores a 90% e, em diversos casos, pode contribuir para tratamentos mais curtos e para o retorno mais rápido à rotina.

Hábitos saudáveis e acompanhamento médico

A palestra também abordou medidas que podem contribuir para a redução do risco da doença, como a prática regular de atividade física, a manutenção do peso adequado, uma alimentação equilibrada e a redução do consumo de bebidas alcoólicas. As orientações incluíram a recomendação de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa.

O histórico familiar também deve ser considerado no acompanhamento da saúde. Mulheres com familiares que tiveram câncer de mama em idade jovem ou com predisposição genética conhecida podem necessitar de avaliação individualizada e estratégias específicas de rastreamento.

A mamografia é um dos principais exames utilizados no rastreamento do câncer de mama. A indicação e a frequência devem considerar a idade e os fatores de risco de cada mulher, conforme orientação profissional. Manter consultas de rotina e buscar avaliação médica diante de alterações nas mamas são medidas importantes para o cuidado com a saúde.

As atividades integram a programação de Outubro Rosa da Unimed Noroeste/RS, que busca ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção. O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Unimed Noroeste/RS realiza exames de mamografia. Informações e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone ou WhatsApp (55) 3331-9600.

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS.

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