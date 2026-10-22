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Esportes

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as 3 melhores laterais-direitas

Bruna Calderan, Gi Fernandes e Fe Palermo são finalistas na categoria

22/10/2026 18h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

O chamado "Trio de Ferro Paulistano" domina as finalistas do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas na categoria Melhor Lateral-Direita. Os nomes revelados nesta quinta-feira (22) são Bruna Calderan (São Paulo), Gi Fernandes (Corinthians) e Fe Palermo (Palmeiras).

As jogadoras foram selecionadas por meio de votação entre representantes dos clubes da elite do futebol feminino brasileiro - capitã, treinador (a) e dirigente responsável pela modalidade. De acordo com o regulamento, não era permitido votar em integrantes do próprio time.

Após dois vices, em 2020 (Avaí Kindermann) e 2021 (Palmeiras), Bruna Calderan pôde celebrar, em 2026, o primeiro título brasileiro da carreira. A gaúcha de Sananduva, que completou 30 anos no último dia 12 de setembro, foi titular absoluta na campanha do São Paulo, que, além de ser campeão, terminou a competição com a defesa menos vazada: 14 gols sofridos em 23 jogos.

Nascida em Praia Grande (SP), Gi Fernandes foi preterida no Corinthians no início do trabalho da técnica Emily Lima, mas aproveitou o Campeonato Paulista para retomar a condição de titular no Brasileirão, sendo peça importante rumo à 10ª final consecutiva na competição nacional. A atleta de 21 anos ainda integrou a campanha vitoriosa do Brasil no Fifa Series, em abril.

Já Fe Palermo, de 30 anos, é uma espécie de "coringa" da técnica Rosana Augusto no Palmeiras, atuando nas duas laterais e até como terceira zagueira. Com ela em campo, o Verdão sofreu somente uma derrota na temporada. A paulista de Campinas também marcou presença na seleção brasileira em 2026, sendo titular nos amistosos contra Costa Rica e Venezuela, no início do ano.

As finalistas do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas vêm sendo apresentadas desde segunda-feira (19). As categorias anunciadas anteriormente foram: Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a) e Melhor Goleira. As ganhadoras serão conhecidas em cerimônia no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro.

Além das premiações por posição, as demais categorias da premiação são: Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio. Esta última reconhece o clube que melhor promoveu ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

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