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Projeto Acolher, Incluir e Proteger forma mulheres em cursos profissionalizantes

Cerimônia realizada em 29 de outubro marcou a conclusão das formações em Corte e Costura, Cabeleireiro, Manicure e Pedicure e Cuidados e Autoestima

30/10/2026 16h06
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

A noite de quinta-feira, 29 de outubro, foi marcada pela formatura das participantes do Projeto Acolher, Incluir e Proteger. Em uma cerimônia de celebração, as alunas dos cursos de Corte e Costura, Cabeleireiro, Manicure e Pedicure e Cuidados e Autoestima receberam os certificados de conclusão.

As formações foram realizadas no período noturno, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A organização dos horários buscou facilitar a participação de mulheres que conciliam as atividades de casa, o cuidado dos filhos e outros trabalhos durante o dia.

Com a conclusão dos cursos, as participantes passam a contar com novas qualificações para buscar oportunidades no mercado de trabalho ou desenvolver atividades por conta própria.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso à capacitação profissional, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a autonomia financeira das mulheres, além de oferecer possibilidades de complementação da renda familiar.

A formatura reuniu alunas, familiares e integrantes da equipe do CRAS, marcando o encerramento de uma etapa de aprendizado e o início de novas perspectivas profissionais para as participantes.

Folha Popular: Com informações da divulgação do Projeto Acolher, Incluir e Proteger

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