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Areia espalhada sobre asfalto novo exige atenção dos motoristas em Tenente Portela

Material pode ser utilizado em determinadas técnicas de pavimentação, mas, quando solto, reduz a aderência dos pneus e aumenta o risco de derrapagens

30/10/2026 16h09
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

Quem circula pelas ruas de Tenente Portela percebeu a presença de areia espalhada sobre trechos do asfalto recentemente recapeado. A situação chama a atenção de motoristas, motociclistas e ciclistas, principalmente pelos cuidados necessários durante a circulação.

Em determinados tipos de pavimentação, a aplicação de areia pode ter funções específicas, como evitar que o material asfáltico grude nos pneus, proteger o revestimento, melhorar o acabamento e contribuir para a conservação da via.

No entanto, a presença de areia solta sobre o pavimento exige cuidados. O material pode reduzir a aderência dos pneus ao asfalto e aumentar o risco de derrapagens, especialmente para motociclistas e ciclistas.

Por isso, a orientação aos usuários das vias é reduzir a velocidade, evitar freadas bruscas e redobrar a atenção nas curvas.

É importante destacar que nem todo recapeamento exige a utilização de areia. A aplicação depende da técnica empregada, e o excesso de material solto precisa ser controlado para evitar riscos à segurança viária.

Embora possa desempenhar uma função no processo de pavimentação, a areia espalhada sobre a pista exige atenção redobrada de quem circula pelo local.

Folha Popular: Com informações do material de orientação sobre pavimentação

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