Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita

A Brigada Militar (BM) prendeu uma mulher por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (23), em Barra do Guarita. A ação foi realizada durante a Operação Cerco Fechado, com atuação de policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dez porções grandes de crack, além de uma quantia em dinheiro e um telefone celular. O material foi recolhido pela equipe policial.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a adoção dos procedimentos legais.

Operação Cerco Fechado

A ação integra as atividades de policiamento ostensivo e combate à criminalidade desenvolvidas pela Brigada Militar na Região Celeiro. O 7º BPM é responsável pelo policiamento em Barra do Guarita e em outros municípios da região.

A Operação Cerco Fechado busca intensificar a atuação policial e coibir práticas criminosas, incluindo o tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 7º BPM. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a investigação ou sobre a situação judicial da suspeita.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.