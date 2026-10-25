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Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos

Escada articulada, reconhecida pela vítima como objeto furtado, foi recuperada durante a Operação Cerco Fechado

25/10/2026 16h30
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/7º BPM
Foto: Divulgação/7º BPM

A Brigada Militar prendeu um homem por furto qualificado na tarde de sábado, 24 de outubro, em Três Passos. A ação ocorreu durante atividades da Operação Cerco Fechado.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram e apreenderam uma escada articulada, identificada como objeto de furto. O item foi reconhecido pela vítima.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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