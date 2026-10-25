Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos

A Brigada Militar prendeu um homem por furto qualificado na tarde de sábado, 24 de outubro, em Três Passos. A ação ocorreu durante atividades da Operação Cerco Fechado.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram e apreenderam uma escada articulada, identificada como objeto de furto. O item foi reconhecido pela vítima.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.